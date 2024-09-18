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Португалия в огне: страну охватили лесные пожары. Европа спешит на помощь

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BBC
Фото: BBC News

Главные очаги — на севере и в центре страны. В районе Авейру пылает особенно сильно. Из-за этих пожаров в понедельник закрыли главную автодорогу между Порту и Лиссабоном.

Дождливая весна и начало лета не спасли Португалию от лесных пожаров - сезон начался позже обычного, но с удвоенной силой. В понедельник был открыт счет человеческим жертвам, и другие страны Европы отправились помогать Португалии бороться со стихией. Во вторник ситуация не улучшилась.

В стране бушуют более 140 пожаров, согласно официальным данным спасателей. Для их тушения задействованы 19 самолетов, вертолетов и дронов, почти 900 единиц наземной техники и около 3000 человек.

Дым от пожаров виден из космоса. На этой карте НАСА красным отмечены очаги возгорания на 16 сентября
Дым от пожаров виден из космоса. На этой карте НАСА красным отмечены очаги возгорания на 16 сентября Фото: NASA

Главные очаги - на севере и в центре страны. В районе Авейру пылает особенно сильно. Из-за этих пожаров в понедельник закрыли главную автодорогу между Порту и Лиссабоном.

Согласно последним данным властей, два человека погибли при тушении, более десятка пострадали. Из нескольких деревень эвакуировано население.

Пожарные пытаются потушить лесной пожар в Канаш-де-Сеньорин 16 сентября
Пожарные пытаются потушить лесной пожар в Канаш-де-Сеньорин 16 сентября Фото: Reuters

Пожары не редкость в Португалии и Испании, однако ученые отмечают, что изменение климата делает их более масштабными и непредсказуемыми.

Прошлое лето в Европе выдалось самым жарким в истории, как и в целом на планете. Текущий год наверняка окажется самым тёплым в истории человечества, что сделает последнее десятилетие рекордно жарким за все время наблюдений и подтвердит тенденцию масштабного нагревания планеты, в котором виновато человечество.

Изменение климата раскачивает погодные «качели», что приводит к усилению масштабов и частоты природных катаклизмов. Пока в Португалии горят леса, центральную Европу затапливает.

Тушение пожара в Пеналва-ду-Каштелу 16 сентября
Тушение пожара в Пеналва-ду-Каштелу 16 сентября Фото: Reuters

Для помощи в тушении пожаров Европа прислала Португалии 8 самолетов.

«Мы срочно мобилизуем 8 пожарных самолетов, — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Я благодарю Францию, Грецию, Италию и Испанию за то, как быстро они откликнулись. Вот она, европейская солидарность в ее лучшем проявлении».

На ближайшие дни синоптики обещают Португалии сохранение жаркой и сухой погоды. Пожары не утихнут, предупредили власти страны и ввели режим повышенной опасности на всей территории страны до конца дня 19 сентября, «учитывая прогноз погоды на ближайшие несколько дней, который указывает на значительно возрастающий риск лесных пожаров».

BBC
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