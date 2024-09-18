Партия правых: чванливость соцдемов разрушает эстонское общество

Перевод: Павел Соболев

Вполне вероятно, что налог на прибыль предприятий превратится из временного в постоянный и в будущем составит 5-7 процентов, пообещал Ломп в соцсетях, порекомендовав главе совета Центрального союза работодателей Кае Реало, которая выразила беспокойство по поводу повышения налогов, пить подслащенную воду, чтобы успокоиться. С аналогичными заявлениями в средствах массовой информации выступил и советник лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса Воотеле Пяй.

«Социал-демократы демонстрируют свое истинное лицо: по мнению этой партии, предприниматели - это паразиты, от которых нужно взять как можно больше», - заявил вице-председатель Партии правых Кристьян Ванаселя. Тот факт, что партия с таким мировоззрением находится в правительстве, плохо влияет на эстонское общество. «Не нужно стравливать предпринимателей общество, такой конфликт нежелателен и неоправдан», - пояснил он.

По его словам, соцдемы должны осознать, что, хотя экономический спад в Эстонии, продолжающийся уже несколько лет, начался из-за глобальных изменений в мире, ответственность за его продолжение несут два последних правительства. «Создается впечатление, будто они намеренно пытаются продлить спад как можно дольше, усилить инфляцию и добавить неопределенности», - сказал Ванаселья.