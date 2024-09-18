Прийт Ломп, влиятельный член Социал-демократической партии и лидер ее фракции в Рийгикогу, сделал сегодня исключительно надменное заявление, порекомендовав представителю предпринимателей, обеспокоенных повышением налогов, пить подслащенную воду, в также пригрозив увеличить подоходный налог с предприятий в несколько раз.
Партия правых: чванливость соцдемов разрушает эстонское общество
Перевод: Павел Соболев
Вполне вероятно, что налог на прибыль предприятий превратится из временного в постоянный и в будущем составит 5-7 процентов, пообещал Ломп в соцсетях, порекомендовав главе совета Центрального союза работодателей Кае Реало, которая выразила беспокойство по поводу повышения налогов, пить подслащенную воду, чтобы успокоиться. С аналогичными заявлениями в средствах массовой информации выступил и советник лидера социал-демократов Лаури Ляэнеметса Воотеле Пяй.
«Социал-демократы демонстрируют свое истинное лицо: по мнению этой партии, предприниматели - это паразиты, от которых нужно взять как можно больше», - заявил вице-председатель Партии правых Кристьян Ванаселя. Тот факт, что партия с таким мировоззрением находится в правительстве, плохо влияет на эстонское общество. «Не нужно стравливать предпринимателей общество, такой конфликт нежелателен и неоправдан», - пояснил он.
По его словам, соцдемы должны осознать, что, хотя экономический спад в Эстонии, продолжающийся уже несколько лет, начался из-за глобальных изменений в мире, ответственность за его продолжение несут два последних правительства. «Создается впечатление, будто они намеренно пытаются продлить спад как можно дольше, усилить инфляцию и добавить неопределенности», - сказал Ванаселья.
За последний месяц Партия правых провела встречи с десятками предпринимательских организаций. «Я не помню с начала этого века такого чувства безнадежности и разочарования, и такого навязанного предпринимателям со стороны правительства конфликта, - сказал Ванаселья. - Правительство, которое противостоит предпринимателям, не может быть успешным. Но если такое противостояние возникает, то Партия правых будет на стороне предпринимателей».
«Конечно, неспособность понять, откуда берутся деньги, заложена в ДНК социал-демократов. Однако это не означает, что они имеют особое право еще больше снижать предсказуемость экономической среды, угрожая новым повышением налогов, отпугивая инвестиции из Эстонии и тем самым делая беднее всех эстонцев», - сказал Ванаселья.
Долой соцдемов из правительства
По его словам, чванливость заставляет задаться вопросом, кто на самом деле сегодня возглавляет правительство. «Весной мы уже предлагали выгнать соцдемов из коалиции; ведь останутся голоса, чтобы управлять без них. Если Кристен Михал чувствует, что правительство по-прежнему возглавляет он, а не Лаури Ляэнеметс, то самое время последовать нашей рекомендации, прежде чем конфликт с предпринимателями не нанес обществу непоправимый ущерб», - подчеркнул Ванаселья.