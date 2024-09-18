Эстония вошла в число самых успешных стран по кибербезопасности

В отчете Global Cyber ​Security Index проанализирован прогресс Эстонии в реализации мер цифровой безопасности в пяти основных областях. К ним относятся правовые, организационные, технические меры и меры по наращиванию потенциала, а также меры сотрудничества.

Согласно отчету, Эстония впервые приняла помогающие защитить киберпространство строгие законы и правила, создала эффективные организационные структуры и процессы, поддерживающие управление и координацию кибербезопасности.

Во-вторых, Эстония инвестировала в современные технологии и инфраструктуру, которые помогают предотвращать и обнаруживать киберугрозы. Сюда входят системы безопасности, сетевой мониторинг и инструменты управления киберинцидентами.

В-третьих, мы постоянно инвестируем в повышение осведомленности и развитие навыков в области кибербезопасности. Это включает в себя обучение, образовательные программы и информационные кампании, призванные помочь повысить готовность населения и организаций к борьбе с киберугрозами.

В-четвертых, мы инвестировали в технологии и инфраструктуру, которые помогают предотвращать и обнаруживать киберугрозы. Сюда входят системы безопасности, сетевой мониторинг и инструменты управления киберинцидентами.

Кроме того, Эстония постоянно вносит свой вклад в повышение осведомленности и развитие навыков. Сюда входят обучение, образовательные программы и информационные кампании, призванные помочь повысить готовность населения и организаций к борьбе с киберугрозами.

По мнению министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакоста, высокое место в рейтинге кибербезопасности ООН является признанием усилий эстонских киберзащитников и людей, которые уделили кибербезопасности необходимое внимание. По словам министра, необходимо продолжать уделять внимание тому, чтобы компании, учреждения и все люди знали о киберугрозах и знали, как защитить себя, свою собственность и данные в будущем.

Подобный доклад по оценке уровеня кибербезопасности государств составлен в пятый раз.

Помимо Эстонии, высокие оценки получили Финляндия, Швеция, Бельгия, Дания, Люксембург, Франция, Германия, Греция, Исландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Кипр, Сербия, Словения, Турция и Великобритания.