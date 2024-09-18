Ряды центристов покинул еще один политик, разочарованный изменением курса партии

В заявлении, опубликованном в соцсетях, Мирзоев указал, что этот шаг дался нелегко, поскольку годы, проведенные в Центристской партии, подарили ему много ценного опыта и сотрудничества с преданными своему делу людьми. По его словам, причиной ухода является смена политического курса Центристской партии: «Однако направление развития партии со временем изменилось, и нынешний политический курс уже не соответствует моим ценностям и принципам».

Однако Мирзоев не намерен уходить из политики. По его словам, он продолжит заботиться о будущем Эстонии и способствовать благополучию эстонского народа. «Я чувствую, что мой вклад по-прежнему необходим, и мне есть что предложить, чтобы внести свой вклад в значимые изменения и сбалансированную политику. Эстонская политика нуждается в конструктивных дискуссиях и реальных решениях, и я намерен работать над достижением этих целей», - написал Мирзоев.