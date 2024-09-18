В начале сентября еще казалось, что на первом этапе переговоров по бюджету коалиция зашла в политический тупик. Однако, по словам участников, в итоге достичь согласия удалось на удивление легко. Но с тем условием, что лидеры партий примерили на себя роль правительства, которое вступит в должность после выборов в Рийгикогу в 2027 году.
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АНАЛИЗ ⟩ Всё будет, но не сразу: правительство растянет реализацию принятых во вторник решений на десятилетие
Перевод: Ева Ойжинская
То, что переговоры по бюджету сопровождаются хотя бы какими-то спорами и конфликтами, уже стало своего рода клише. В ходе любых обсуждений бюджета возникают разногласия и недопонимание, а в условиях, когда нужно повышать налоги, сокращать государственные расходы и выделять средства на боеприпасы, те или иные препирательства неизбежны.