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АНАЛИЗ Всё будет, но не сразу: правительство растянет реализацию принятых во вторник решений на десятилетие

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Во вторник прошла пресс-конференция по вопросам бюджета. На заднем плане - министр финансов Юрген Лиги.
Во вторник прошла пресс-конференция по вопросам бюджета. На заднем плане - министр финансов Юрген Лиги. Фото: Tairo Lutter

В начале сентября еще казалось, что на первом этапе переговоров по бюджету коалиция зашла в политический тупик. Однако, по словам участников, в итоге достичь согласия удалось на удивление легко. Но с тем условием, что лидеры партий примерили на себя роль правительства, которое вступит в должность после выборов в Рийгикогу в 2027 году.

Перевод: Ева Ойжинская

То, что переговоры по бюджету сопровождаются хотя бы какими-то спорами и конфликтами, уже стало своего рода клише. В ходе любых обсуждений бюджета возникают разногласия и недопонимание, а в условиях, когда нужно повышать налоги, сокращать государственные расходы и выделять средства на боеприпасы, те или иные препирательства неизбежны.

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