АНАЛИЗ Всё будет, но не сразу: правительство растянет реализацию принятых во вторник решений на десятилетие

В начале сентября еще казалось, что на первом этапе переговоров по бюджету коалиция зашла в политический тупик. Однако, по словам участников, в итоге достичь согласия удалось на удивление легко. Но с тем условием, что лидеры партий примерили на себя роль правительства, которое вступит в должность после выборов в Рийгикогу в 2027 году.