Около главного офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба. Глава компании Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж пытался захватить офисы компании. Сообщается о нескольких пострадавших и, возможно, одном погибшем.
Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы. Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата компании ее мужем
«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве», - заявила в среду днем основательница крупнейшего в России онлайн-ритейлера.
В результате стрельбы погиб один человек, еще двое или трое получили ранения, сообщают агентства и «Интерфакс» и ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Власти эти информацию пока официально не подтверждали.
Телеграм-каналы пишут, что раненых может быть до семи.
«Агентство» (объявлено «иностранным агентом») отмечает, что среди пострадавших в перестрелке оказались как минимум три бойца MMA с Кавказа.
В Романов переулок, где находится офис Wildberries, прибыли машины скорой помощи и полиции, сообщал РБК.
Муж руководительницы Wildberries Владислав Бакальчук ранее заявил, что приехал в офис компании с коллегами и «был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт». По его словам, когда прозвучали выстрелы, был ранен один из его коллег.
По версии Бакальчука, он приехал «на встречу с руководством», чтобы обсудить «вопрос строительства новых складов».
«Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны […] Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries», - говорится в сообщении Владислава Бакальчука.
Его супруга в свою очередь назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. «Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», - пишет Татьяна Бакальчук.
Телеграм-канал «Осторожно, Москва» приводит слова очевидца происшествия - сотрудника бизнес-центра в Романовом переулке. По его словам, в здание, где находится главный офис Wildberries, незадолго до полудня прибыли шесть или более человек в гражданской одежде. Какое-то время они сидели в кафе, сказав, что ждут Владислава Бакальчука.
«В какой-то момент около 12 дня они резко начинают бежать, ломать двери, лифт. Всё происходило на центральном входе. Потом началась стрельба, всё было в дыму, мы спрятались, а когда немного затихло, минуты через 3-4 мы стали мы стали выбираться через черный вход», - приводит слова очевидца канал.
К выяснению обстоятельств стрельбы у офиса Wildberries подключился Следственный комитет, сообщает ТАСС. Следователи работают внутри здания, ведется осмотр места происшествия, отмечает агентство.
О конфликте между супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук стало известно в июле из публикации главы Чечни. Тогда Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале, что к нему приехал муж самой богатой женщины России, основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, который пожаловался на «серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом». Владислав Бакальчук тогда утверждал, что его жена связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес.
Конфликт связан с объединением Wildberries с оператором наружной рекламы Russ.
О слиянии маркетплейса Wildberries и Russ было объявлено вечером 18 июня.
Эта сделка, как писал Forbes, поставила в тупик участников рынка: никто не мог понять, как структурирована сделка и чего хотят добиться стороны.
«Агентство» писало, что объединение объясняется романом Татьяны Бакальчук с директором Russ Робертом Мирзояном. По данным СМИ, сделку Wildberries и Wildberries одобрил Путин.
Татьяна Бакальчук после обращения ее мужа к Рамзану Кадырову заявила, что эта сделка не является рейдерским захватом, а была согласована с Владиславом Бакальчкуом, с которым она находится в процессе развода. Тогда она опубликовала фото, доказывающее, как утверждается, что ее муж лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании.