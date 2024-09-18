Стрельба у офиса Wildberries в центре Москвы. Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата компании ее мужем

«Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве», - заявила в среду днем основательница крупнейшего в России онлайн-ритейлера.

В результате стрельбы погиб один человек, еще двое или трое получили ранения, сообщают агентства и «Интерфакс» и ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Власти эти информацию пока официально не подтверждали.

Телеграм-каналы пишут, что раненых может быть до семи.

«Агентство» (объявлено «иностранным агентом») отмечает, что среди пострадавших в перестрелке оказались как минимум три бойца MMA с Кавказа.

В Романов переулок, где находится офис Wildberries, прибыли машины скорой помощи и полиции, сообщал РБК.

Муж руководительницы Wildberries Владислав Бакальчук ранее заявил, что приехал в офис компании с коллегами и «был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт». По его словам, когда прозвучали выстрелы, был ранен один из его коллег.

По версии Бакальчука, он приехал «на встречу с руководством», чтобы обсудить «вопрос строительства новых складов».

«Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны […] Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries», - говорится в сообщении Владислава Бакальчука.