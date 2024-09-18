Спасатели потушили костер, разведенный в центре Тарту нетрезвыми мужчинами

Перевод: Павел Соболев

Около 22.00 спасателям сообщили, что под деревом на Вяйке-Туру полыхает костер. На месте выяснилось, что двое нетрезвых мужчин развели под деревом костер и улеглись рядом с ним спать. Спасатели потушили огонь.

Вчера в полдень в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Аакре в волости Эльва замечено крупное облако черного дыма. Спасатели начали искать место возгорания и вскоре обнаружили человека, который на своем участке сжигал остатки мазута в старой цистерне. Черный дым из цистерны напугал обитателей окрестностей. Спасатели потушили огонь во второй половине дня.

В среду рано утром в центр тревоги поступило сообщение о том, что в районе гаражей на улице Рингтеэ в Тарту замечен дым. Спасатели обнаружили на месте происшествия гараж, крыша которого полыхала. В гараже проводились сварочные работы, в результате чего хранившиеся там опилочные брикеты воспламенились и, в свою очередь, от них загорелась крыша. К 7.05 спасатели потушили пожар.