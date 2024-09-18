ВИДЕО В Рийгикогу самопроизвольно отключился микрофон, в который Мартин Хельме задавал вопрос

Сегодня на повестке дня Рийгикогу стояли изменения в Закон об организации энергетического хозяйства, Закон о рынке электроэнергии и Закон об оценке воздействия на окружающую среду. Законопроект был внесен Марио Кадастиком, членом экономической комиссии, и когда Хельме задавал ему вопрос, микрофон отказал. Председательствовавший на заседании вице-спикер Рийгикогу Тоомас Кивимяги объявил вынужденный перерыв.