Mastercard хочет отказаться от использования паролей и кодов подтверждения при онлайн-покупках и полностью перейти на биометрическую аутентификацию. В Эстонии доля карт этой платежной системы превышает у 92%, то есть у большинства населения страны – именно такие банковские карты.
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Расплатиться улыбкой: самая популярная в Эстонии платежная система полностью переходит на биометрию
Гендиректор Mastercard Майкл Мибах рассказал Bloomberg, что такое решение - шаг в борьбе с мошенничеством. Дело в том, что хакеры все чаще атакуют сайты, на которых требуется ввести одноразовый код для подтверждения личности покупателя.
Поэтому Mastercard планирует заменить эти одноразовые пароли токеном на основе биометрической информации пользователя. Для этого компания будет заключать соглашения с банками и поставщиками цифровых финансовых услуг.