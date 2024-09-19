Расплатиться улыбкой: самая популярная в Эстонии платежная система полностью переходит на биометрию

Похоже, рано или поздно все платежные системы перейдут исключительно на биометрическую аутентификацию.

Mastercard хочет отказаться от использования паролей и кодов подтверждения при онлайн-покупках и полностью перейти на биометрическую аутентификацию. В Эстонии доля карт этой платежной системы превышает у 92%, то есть у большинства населения страны – именно такие банковские карты.