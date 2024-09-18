Сотрудник музея держит в руках череп, обнаруженный в недавно раскопанной военной могиле. Кому он принадлежал, скорее всего, останется загадкой, но, вероятно, этот человек погиб во время Второй мировой войны где-то в Вырумаа.
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Череп неизвестного солдата будет перезахоронен с почестями
Перевод: Сергей Светлов
Раскопки советских военных захоронений дошли до деревни Тсоору в Вырумаа, где среди кустов сирени рядом с озером стоял памятник воинам Советской армии, погибшим во Второй мировой войне. Правительство два года назад решило, что памятники с символами оккупации должны быть убраны из общественного пространства. В некоторых местах так же требуется перезахоронить останки, покоившиеся в военных могилах, как и в Тсоору.