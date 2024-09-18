Столичные власти планируют продолжить развитие Таллиннского горхолла и его окрестностей в сотрудничестве с различными сторонами, чтобы превратить этот район в привлекательное и современное городское пространство. Сегодня состоялся круглый стол, посвященный обсуждению возможностей сотрудничества и предстоящих шагов.
Столичные власти: поиск возможностей для развития Таллиннского горхолла продолжится
По словам вице-мэра по вопросам городского имущества Вильяра Яаму, вопрос Таллиннского горхолла имеет важное значение, так как здание и его окрестности являются знаковыми для города.
«Горхолл сейчас находится в печальном состоянии, но он мог бы стать жемчужиной Таллинна. Ранее были предложены различные видения, однако они не были реализованы. В долгосрочной перспективе это мог бы быть многофункциональный комплекс, открытый для горожан. Сначала нужно выяснить техническое состояние здания, а затем найти подходящее содержание. Сотрудничество с различными партнерами является ключом к достижению желаемого результата», - отметил Яаму.
В круглом столе приняли участие сотрудники Таллиннского департамента городского имущества, сотрудники центра градостроительных компетенций Департамента городского планирования, MTÜ Eesti Konverentsibüroo, представители Паралимпийского комитета и Олимпийского комитета Эстонии.