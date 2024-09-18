Предприниматель и руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс предупреждает, что он не фанат Илона Маска и считает его недавнее заявление слишком радикальным, но при этом он согласен с Маском в том, что сотрудникам не следует позволять работать в домашнем офисе. Об этом Пярнитс сказал Äripäev.
Глава торгового центра Ülemiste: сотрудникам нельзя разрешать работать в домашних офисах
Перевод: Павел Соболев
«Хотя коронавирус принес много возможностей для работы дома или из разных уголков мира, время ограничений также открыло и возможности попасть в зону комфорта», - заявил Пярнитс на сцене конференции Äriplaan 2025.
«Я определенно не верю, что большинство людей, которые работают дома и выторговали это право у своего работодателя, дома так же эффективны, как если бы они были на рабочем месте», - сказал предприниматель.
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