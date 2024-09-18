Глава торгового центра Ülemiste: сотрудникам нельзя разрешать работать в домашних офисах

Предприниматель и руководитель торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс предупреждает, что он не фанат Илона Маска и считает его недавнее заявление слишком радикальным, но при этом он согласен с Маском в том, что сотрудникам не следует позволять работать в домашнем офисе. Об этом Пярнитс сказал Äripäev.