Согласно сведениям Yle, вскоре будет принято решение о том, в каких городах Финляндии будут размещены штабы НАТО.
Данные Yle: вскоре может решиться, где будут размещены штабы НАТО в Финляндии
В Финляндии появится два штаба: штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, а также штаб передовых сухопутных войск альянса.
По данным Yle, штаб сухопутных войск планируется разместить в Миккели. Для начала помимо финских офицеров там будет находиться несколько десятков иностранных офицеров.
Штаб передовых сухопутных войск (FLF) предполагается разместить на севере Финляндии, в Соданкюля или Рованиеми.
Местоположение ни одного из штабов пока не утверждено.
В понедельник министры обороны Швеции и Финляндии на пресс-конференции в Стокгольме объявили, что Швеция готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, которые разместят в Финляндии.
Президент Александер Стубб, находящийся с визитом в Тампере, прокомментировал данные Yle, заявив, что решения о размещении штабов НАТО принимаются исходя из военных интересов, а не на основе региональной политики. По его словам, решения пока не приняты.