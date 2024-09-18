Данные Yle: вскоре может решиться, где будут размещены штабы НАТО в Финляндии

В Финляндии появится два штаба: штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе, а также штаб передовых сухопутных войск альянса.

По данным Yle, штаб сухопутных войск планируется разместить в Миккели. Для начала помимо финских офицеров там будет находиться несколько десятков иностранных офицеров.

Штаб передовых сухопутных войск (FLF) предполагается разместить на севере Финляндии, в Соданкюля или Рованиеми.

Местоположение ни одного из штабов пока не утверждено.

В понедельник министры обороны Швеции и Финляндии на пресс-конференции в Стокгольме объявили, что Швеция готова взять на себя командование передовыми сухопутными войсками НАТО, которые разместят в Финляндии.

Президент Александер Стубб, находящийся с визитом в Тампере, прокомментировал данные Yle, заявив, что решения о размещении штабов НАТО принимаются исходя из военных интересов, а не на основе региональной политики. По его словам, решения пока не приняты.