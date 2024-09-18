Руководители двадцати театров подписались под обращением Союза театральных учреждений Эстонии, в котором отмечается, что запланированное правительством сокращение бюджета на ближайшие три года приведет к необратимым негативным последствиям.
Эстонские театры: план правительства по жесткой экономии может привести к волне сокращений в сфере культуры
Перевод: Павел Соболев
Руководитель театра «Эндла» Роланд Леэсмент заявил, что для театров важно изложить свою точку зрения на план правительства по сокращению расходов в сегодняшнем публичном заявлении. Это сокращение не настолько жестко для фондов, созданных государством, как десятипроцентые урезания, заявленные в коалиционном соглашении, но даже четырехпроцентное сокращение бюджета делает картину очень плохой, потому что культурный сектор уже изранен, и последствия дальнейшего изменения баланса мы увидим через несколько лет.
Совместное предложение театров состоит в том, чтобы в следующем году поддержка деятельности была бы сокращена не более чем на два процента по сравнению с этим годом, при этом сокращения поддержки частных театров не должно превышать сокращений поддержки государственных фондов, чтобы можно было не замораживать переговоры об увеличении фонда заработной платы.
Поскольку повышение налогов приводит к росту цен, даже двухпроцентное снижение означает существенное снижение покупательной способности у получающих зарплату работников культуры, но такая мера хотя бы помогает сохранить самоуважение и доверие к своему государству. Поскольку экономическая среда также может улучшиться, такое соглашение не отнимет у людей веру в работу по своей профессии.
По словам Леэсмента, он начнет обсуждать со своей командой, каковы возможности театра его родного города по увеличению доходов и на чем можно сэкономить. Понятно, что увеличение доходов не может происходить за счет снижения художественного качества постановок, а рост цен на билеты, в свою очередь, болезненно влияет на покупательную способность зрителей, которая, по данным экономической статистики, также снижается. «Мы находимся в той же экономической и налоговой среде, что и наша аудитория», - сказал Леэсмент.
Нынешний план правительства по сокращению охватывает 2025-2027 годы, при этом поддержка будет сокращена на четыре процента, и этот уровень останется неизменным в течение трех лет. Музеи, в том числе Пярнуский музей, и концертные учреждения, в том числе Пярнуский концертный зал, также столкнутся с сокращением на четыре процента.
Поскольку эта новость появилась совсем недавно, еще не было возможности обсудить ее влияние. «Это тяжелое и большое сокращение, и это болезненное решение, но мы стараемся сделать так, чтобы не пострадал содержательный уровень, так как это было бы наиболее болезненно как для коллектива, так и для аудитории», - заявил руководитель по связям с общественностью Eesti Kontsert Cильвер Куузик.
В обращении к Союзу театральных учреждений Эстонии директора театров отмечают, что запланированное сокращение бюджета приведет к необоснованной волне сокращений по специальностям, к которым потом будет сложно вернуться, а также к значительному сокращению рабочих мест, вынужденной коммерциализации исполнительского искусства, а также снижению доступности культуры из-за неизбежного роста цен на билеты, особенно среди людей с более низкими доходами. В прошлом году эстонские музыкальные и тетаральные заведения посетили более 1,3 млн раз.