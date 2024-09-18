Эстонские театры: план правительства по жесткой экономии может привести к волне сокращений в сфере культуры

Перевод: Павел Соболев

Руководитель театра «Эндла» Роланд Леэсмент заявил, что для театров важно изложить свою точку зрения на план правительства по сокращению расходов в сегодняшнем публичном заявлении. Это сокращение не настолько жестко для фондов, созданных государством, как десятипроцентые урезания, заявленные в коалиционном соглашении, но даже четырехпроцентное сокращение бюджета делает картину очень плохой, потому что культурный сектор уже изранен, и последствия дальнейшего изменения баланса мы увидим через несколько лет.

Совместное предложение театров состоит в том, чтобы в следующем году поддержка деятельности была бы сокращена не более чем на два процента по сравнению с этим годом, при этом сокращения поддержки частных театров не должно превышать сокращений поддержки государственных фондов, чтобы можно было не замораживать переговоры об увеличении фонда заработной платы.

Поскольку повышение налогов приводит к росту цен, даже двухпроцентное снижение означает существенное снижение покупательной способности у получающих зарплату работников культуры, но такая мера хотя бы помогает сохранить самоуважение и доверие к своему государству. Поскольку экономическая среда также может улучшиться, такое соглашение не отнимет у людей веру в работу по своей профессии.