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Портативные радиостанции «Хезболлы» взрываются по всему Ливану. Сотни людей ранены, есть погибшие

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BBC
Машина скорой помощи едет на место взрыва в Бейруте.
Машина скорой помощи едет на место взрыва в Бейруте. Фото: WAEL HAMZEH

Портативные радиоприемники, используемые ливанской вооруженной группировкой «Хезболла», начали взрываться в среду вечером на юге страны и в южных пригородах столицы Бейрута, сообщили агентству Reuters источник в органах безопасности и очевидец.

По крайней мере один из взрывов произошел рядом с похоронной процессией, организованной «Хезболлой» по погибшим накануне в результате взрывов тысяч пейджеров, используемых этой группировкой.

В результате взрывов сотни людей получили ранения, много раненых в живот и в руки, сообщил агентству Reuters источник в органах безопасности.

Государственное Национальное агентство новостей Ливана (NNA) передало, что в результате взрывов неназванных «устройств» погибли три человека в городе Сохмар на юге долины Бекаа. Агентство также передает, что старые пейджеры взорвались в домах в южных пригородах Бейрута и на юге Ливана. Несколько раненых были переведены в больницы в столице и в Баальбеке, расположенном в долине Бекаа, добавляет агентство.

Один из корреспондентов NNA сообщил, что два человека получили ранения после взрыва устройства на дороге в деревне Али аль-Нахри в центральной части Бекаа. Другой сообщил, что пейджер взорвался в машине рядом с кладбищем в Дждейдет Марджейун на юге Бекаа.

Как сообщают корреспонденты Би-би-си, в Дахие, южном пригороде Бейрута - оплот «Хезболлы», прибыли машины скорой помощи. Здесь собралась большая толпа на похороны четырех жертв вчерашних взрывов, включая маленького мальчика и сына члена парламента от «Хезболлы». Около 17:00 по местному времени здесь прогремел сильный взрыв.

В среду группировка заявила, что атаковала ракетами израильские артиллерийские позиции.

О том, когда «Хезболла» нанесла свой последний ракетный удар, не сообщалось, но обычно группировка объявляет о таких ударах вскоре после их нанесения, что позволяет предположить, что она обстреляла позиции израильской артиллерии в среду.

Израильское агентство Моссад, имеющее долгую историю сложных операций на чужой территории, заложило взрывчатку в пейджеры, импортированные «Хезболлой», за несколько месяцев до взрывов во вторник, сообщил Reuters высокопоставленный источник в ливанских службах безопасности и еще один источник.

Число погибших от взрывов пейджеров возросло до 12, включая двух детей, сообщил в среду министр здравоохранения Ливана Фирасс Абьяд. Ранения получили около 3000 человек, в том числе многие бойцы группировки и посланник Ирана в Бейруте.

BBC
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