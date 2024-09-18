ФОТО Детский сад открыл pop-up кафе для родителей

Лийза Куусклер-Клууст, директор детского сада Sookere, рассказала, что идея организовать кафе для родителей возникла в детском саду еще весной. «Один родитель написал нам в социальных сетях, что в детском саду очень вкусная и полезная еда, и захотел похвалить поваров», - вспоминает она. Этот родитель также искренне интересовался, можно ли ему иногда пробовать еду.