В среду утром на открытой площадке детского сада Sookure в Пайде были аккуратно накрыты столы, и родителей ждали горячая каша и зерновой кофе. Та же картина наблюдалась и во второй половине дня, когда настала пора забирать детей. На ужин предложили приготовленный в духовке омлет.
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ФОТО ⟩ Детский сад открыл pop-up кафе для родителей
Перевод: Павел Соболев
Лийза Куусклер-Клууст, директор детского сада Sookere, рассказала, что идея организовать кафе для родителей возникла в детском саду еще весной. «Один родитель написал нам в социальных сетях, что в детском саду очень вкусная и полезная еда, и захотел похвалить поваров», - вспоминает она. Этот родитель также искренне интересовался, можно ли ему иногда пробовать еду.