У эстонской делегации в ПАСЕ меняется руководитель

Новым главой делегации станет Кадри Тали, которая заменит Лийзу Пакосту, ставшую министром юстиции. Кроме того, из состава делегации будут исключены нынешние замещающие члены Рейли Ранд и Антс Фрош, на их место будут назначены Ханах Лахе и Мартин Хельме.