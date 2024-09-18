Состав эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) меняется согласно решению, представленному комиссией Рийгикогу по иностранным делам.
У эстонской делегации в ПАСЕ меняется руководитель
Перевод: Павел Соболев
Новым главой делегации станет Кадри Тали, которая заменит Лийзу Пакосту, ставшую министром юстиции. Кроме того, из состава делегации будут исключены нынешние замещающие члены Рейли Ранд и Антс Фрош, на их место будут назначены Ханах Лахе и Мартин Хельме.
Алексей Евграфов и Ээрик-Нийлес Кроссь остаются членами делегации, Тынис Лукас продолжит работу в качестве замещающего члена. Изменения внесены по предложениям фракций. Делегация представляет Эстонию в Совете Европы, целью которого является продвижение демократии и защита прав человека в Европе.