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У эстонской делегации в ПАСЕ меняется руководитель

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Кадри Тали.
Кадри Тали. Фото: Mihkel Maripuu

Состав эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) меняется согласно решению, представленному комиссией Рийгикогу по иностранным делам.

Перевод: Павел Соболев

Новым главой делегации станет Кадри Тали, которая заменит Лийзу Пакосту, ставшую министром юстиции. Кроме того, из состава делегации будут исключены нынешние замещающие члены Рейли Ранд и Антс Фрош, на их место будут назначены Ханах Лахе и Мартин Хельме.

Алексей Евграфов и Ээрик-Нийлес Кроссь остаются членами делегации, Тынис Лукас продолжит работу в качестве замещающего члена. Изменения внесены по предложениям фракций. Делегация представляет Эстонию в Совете Европы, целью которого является продвижение демократии и защита прав человека в Европе.

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