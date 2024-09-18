ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES За неделю произошли значительные изменения, появился новый лидер

Если на прошлой неделе самой дешевой продуктовой корзиной мог похвастаться Lidl, то теперь первое место занял Grossi Toidukaubad, где стоимость корзины снизилась на значительные 7,94 евро, составив 67,82 евро. Lidl, который был лидером в прошлом месяце, опустился на второе место, при этом стоимость его корзины составил 69,14 евро, что на 1,68 евро дешевле, чем неделю назад. На третьем месте находится Prisma, где продуктовая корзина подешевела на 3,12 евро до 70,43 евро.