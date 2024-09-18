Свежее сравнение цен в продуктовых магазинах, проведенное Postimees, показало, что на этой неделе титулы самой дешевой и самой дорогой продуктовой корзины перешли к новым торговым сетям. Несмотря на увеличение разницы в цене между самой дешевой и самой дорогой корзиной, конкуренция между сетями остается высокой.
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ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА POSTIMEES ⟩ За неделю произошли значительные изменения, появился новый лидер
Перевод: Сергей Светлов
Если на прошлой неделе самой дешевой продуктовой корзиной мог похвастаться Lidl, то теперь первое место занял Grossi Toidukaubad, где стоимость корзины снизилась на значительные 7,94 евро, составив 67,82 евро. Lidl, который был лидером в прошлом месяце, опустился на второе место, при этом стоимость его корзины составил 69,14 евро, что на 1,68 евро дешевле, чем неделю назад. На третьем месте находится Prisma, где продуктовая корзина подешевела на 3,12 евро до 70,43 евро.