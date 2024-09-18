В Нарвском замке откроется выставка «Многослойная Нарва»

Перевод: Павел Соболев

Куратор выставки Зураб Янес и автор-консультант Мария Сморжевских-Смирнова рассказали, что расположение Нарвы принесло городу и процветание, и страдания. Близость к старым торговым путям привлекала предприимчивых людей со всего мира, способствуя развитию мультикультурной среды на протяжении веков.

В то же время расположение на границе западной и восточной культуры означало еще и постоянную опасность и конфликты. С момента своего первого упоминания в XIII веке Нарва неоднократно разрушалась и пустела, а затем перестраивалась. История Нарвы - это история приграничного города.

«Давайте посмотрим, как коллекции Нарвского музея отражают историю города последних столетий вместе с историями жизни нарвитян. С одной стороны, мы видим нарвитян по предметам, фотографиям, историям в музейной коллекции, с другой стороны, нарвитяне рассказывают о себе сами», - сказал куратор.

Экспонируется ряд личных вещей нарвитян довоенного периода, попавших в музей за последние два года разными путями. Среди них, например, чемодан семьи Анник, который использовался во время эвакуации Нарвы в 1944 году.

Дизайн выставки разработала Анастасия Ковыцка, автор графического дизайна - Янне Яагант, руководитель проекта - Анне Рауд.