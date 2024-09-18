Автоналог подталкивает людей быстрее принимать решения и рассматривать альтернативы

Частные лица все чаще рассматривают аренду

«С одной стороны, уверенность в покупках из-за нестабильной экономической ситуации, повышения цен и процентных ставок низкая, с другой стороны, видно, что люди не готовы полностью отказаться от автомобилей и ищут наиболее гибкие альтернативы», - отметил Вальма. Поэтому на рынке аренды значительно выросла доля частных клиентов - если за первые восемь месяцев прошлого года частные лица составляли 26 процентов от всех клиентов Mobire, то в этом году их доля увеличилась до 38 процентов.

Как Рахкема, так и Вальма считают, что первая половина 2025 года на автомобильном рынке будет малонасыщенной сделками, поскольку люди, планирующие замену автомобиля, постараются сделать это до конца текущего года, чтобы избежать регистрационного налога на автомобили, который вводится с 1 января. Для тех, кто подаст заявку на автокредит и совершит сделку в следующем году, Рахкема предлагает включить регистрационный сбор, связанный с изменением владельца, в сумму запрашиваемого кредита.

Новые тенденции на автомобильном рынке будущего

Генеральный директор Mobire также предсказывает некоторое замешательство на автомобильном рынке в следующем году. «Например, на рынке подержанных автомобилей будут машины, за которые налог уже уплачен, и те, за которые он еще не был уплачен», - пояснил Вальма.

Он добавил, что продажа автомобилей с большим весом и высоким уровнем выбросов CO2 станет сложной задачей, и покупатели таких автомобилей будут искать их на зарубежных рынках. Однако, по его мнению, общий автомобильный рынок будет двигаться в сторону более экологичных автомобилей, и в 2025 году можно ожидать роста продаж моделей с низкими выбросами, гибридов с подзарядкой от сети и электромобилей.

В более широком смысле Вальма прогнозирует снижение значимости владения автомобилем в Эстонии в ближайшие годы, так как люди стремятся к большей гибкости и предпочитают удобные решения вместо того, чтобы заниматься рутинными бытовыми вопросами.

«Хотя сегодня как в Европе, так и в Эстонии большинство новых автомобилей приобретаются в собственность, а для эстоноземельцев владение автомобилем все еще является символом статуса, по прогнозам, к 2030 году на долю услуг по комплексной аренде будет приходиться уже 21 процент от регистраций новых автомобилей частными лицами», - отметил руководитель Mobire.