Украинские джазовые музыканты, одесский пианист Алексей Петухов и саксофонист Михаил Евтушенко из Черкасс дадут мини-концерт днем в четверг в помещении Рийгикогу. Известно, что это будет один из первых концертов в парламенте за многие годы, для этого в среду в зал Рийгикогу был также приглашен настройщик роялей. Координатором концерта-заседания в Рийгикогу является Юку-Калле Райд, член комиссии по иностранным делам и член парламентской группы по связям с Украиной.
В четверг в Рийгикогу выступят украинские джазовые музыканты
Алексей Петухов - один из самых известных джазовых музыкантов Украины, давший в Одессе десятки благотворительных концертов в очень экстремальных условиях во время полномасштабной войны против Украины. С конца прошлого года Петухов находится на службе в ВСУ и приедет в Эстонию во время официального отпуска, который начался у него в понедельник.
В субботу, 21 сентября, в Таллинне в Доме братства черноголовых пройдет совместный концерт эстонских и украинских музыкантов Odessa-Tallinn Jazz Night, в котором, помимо упомянутых украинцев, выступят и эстонские музыканты - Рауль Вайгла, Яак Соояэр и Карл-Юхан Лаанесаар.
Совместный концерт в Таллинне - ответ на визит эстонских музыкантов в Одессу в мае 2023 года; состоявшийся тогда концерт эстонских исполнителей стал первым международным культурным событием в этом уникальном портовом городе с момента начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.