В четверг в Рийгикогу выступят украинские джазовые музыканты

Украинские джазовые музыканты, одесский пианист Алексей Петухов и саксофонист Михаил Евтушенко из Черкасс дадут мини-концерт днем в четверг в помещении Рийгикогу. Известно, что это будет один из первых концертов в парламенте за многие годы, для этого в среду в зал Рийгикогу был также приглашен настройщик роялей. Координатором концерта-заседания в Рийгикогу является Юку-Калле Райд, член комиссии по иностранным делам и член парламентской группы по связям с Украиной.