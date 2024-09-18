Полиция: светоотражающая лента на одежде не заменит светоотражатель

Перевод: Павел Соболев

В то время как 19 процентов жителей Латвии и 28 процентов жителей Литвы всегда носят светоотражатели в темноте, в Эстонии это показатель составляет 55 процентов жителей. При этом только четыре процента эстонцев заявили, что они никогда не носят светоотражатели, тогда как то же самое заявили по 16 процентов жителей Латвии и Литвы.

По словам подполковника полиции Сирле Лойго, эстонцы относительно грамотно умеют носить светоотражатели, и за это можно поблагодарить многолетнюю просветительскую работу. «Сегодня также помогает то, что на многих предметах одеждах есть светоотражающие полосы или даже отдельные отражатели. Однако подчеркну, что светоотражающая полоса не заменяет отражатель, потому что со временем светоотражающие полосы теряют свое светоотражающее свойство», - добавила она.

Глава эстонского отделения компании Gjensidige Райдо Кирсисте заявил, что без отражателя в эстонских широтах не справиться. «Использование отражателя необходимо. Все водители знают, насколько лучше в темноте виден пешеход с отражателем. Если у вас нет отражателя, вас просто не увидят», - сказал он.

Лойго и Кирсисте в один голос заявили, что отражатель - это самая дешевая и простая страховка жизни. «Но мы часто забываем об этом страховании жизни, к сожалению, не получаем напоминаний о нем по электронной почте», - добавила Лойго.

Статистика дорожно-транспортных происшествий вызывает беспокойство у PPA.