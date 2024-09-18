Эстонцы носят светоотражатели более ответственно, чем жители Латвии и Литвы, согласно опросу NielsenIQ, проведенному по заказу страховой компании Gjensidige. Однако, по данным Департамента полиции и погранохраны (PPA), статистика аварий с пешеходами, не имевшими светоотражателей, по-прежнему неутешительна.
Полиция: светоотражающая лента на одежде не заменит светоотражатель
Перевод: Павел Соболев
В то время как 19 процентов жителей Латвии и 28 процентов жителей Литвы всегда носят светоотражатели в темноте, в Эстонии это показатель составляет 55 процентов жителей. При этом только четыре процента эстонцев заявили, что они никогда не носят светоотражатели, тогда как то же самое заявили по 16 процентов жителей Латвии и Литвы.
По словам подполковника полиции Сирле Лойго, эстонцы относительно грамотно умеют носить светоотражатели, и за это можно поблагодарить многолетнюю просветительскую работу. «Сегодня также помогает то, что на многих предметах одеждах есть светоотражающие полосы или даже отдельные отражатели. Однако подчеркну, что светоотражающая полоса не заменяет отражатель, потому что со временем светоотражающие полосы теряют свое светоотражающее свойство», - добавила она.
Глава эстонского отделения компании Gjensidige Райдо Кирсисте заявил, что без отражателя в эстонских широтах не справиться. «Использование отражателя необходимо. Все водители знают, насколько лучше в темноте виден пешеход с отражателем. Если у вас нет отражателя, вас просто не увидят», - сказал он.
Лойго и Кирсисте в один голос заявили, что отражатель - это самая дешевая и простая страховка жизни. «Но мы часто забываем об этом страховании жизни, к сожалению, не получаем напоминаний о нем по электронной почте», - добавила Лойго.
Статистика дорожно-транспортных происшествий вызывает беспокойство у PPA.
Лойго сообщила, что светоотражатель необходимо носить в случае плохой видимости или при движении в темноте, в светлое время суток в Эстонии носить светоотражатель не обязательно и необходимости в нем нет. «Самое сложное время в дорожном движении - осенний период, когда долгое время идет дождь и темно, а видимость на дорогах плохая, в этот период происходят самые трагические дорожно-транспортные происшествия с пешеходами», - сказала она.
Кирсисте заявил то же самое. «Из нашей практики мы видим, что печальные происшествия часто случаются из-за сочетания плохой погоды и темноты. Такая маленькая вещь, как отражатель, может стать настоящим спасителем», - рассказал страховой эксперт.
По словам Лойго, если вы посмотрите на статистику дорожно-транспортных происшествий PPA, сколько погибших и получивших травмы пешеходов были со светоотражателями в темноте, цифры заставят сильно задуматься. К сожалению, PPA не может сказать, чтобы в последние годы наблюдались какие-либо серьезные признаки улучшения ситуации.
Например, в прошлом году при движении в темное время суток пострадали 109 пешеходов, у 31 процента из них не было светоотражателя. В прошлом году погибли десять человек, четверо были без отражателей. В позапрошлом году пострадали 74 человека, 38 процентов из которых не имели светоотражателя. Погибли шесть пешеходов, трое из них были без светоотражателей.
Однако черный рекорд последних лет родился в 2021 году, когда у 57 процентов из 95 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях пешеходов не было светоотражателя. Погибли пять человек, ни у кого из них не было светоотражателей.