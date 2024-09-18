Хельо Пикхоф – Кристине Каллас: некрасиво лишать людей душевного спокойствия

Перевод: Павел Соболев

«Глава «Ээсти 200» Кристина Каллас ожесточилась в своих разговорах о прекращении индексации пенсий, что на самом деле означало бы заморозку пенсий и отмену ежегодного повышения пенсий», - написала Пикхоф.

«Это было бессердечное и холодное послание, в котором упускался из виду тот факт, что пенсии в Эстонии одни из самых низких в Европе, а большое количество пожилых людей живут в бедности или находятся под угрозой бедности».

По мнению Пикхоф, некрасиво лишать людей душевного покоя и вызывать страх. «Мой призыв: Кристина, хватит пугать людей! Политики из других правых партий также выступили с таким же предложением в этом году», - написала она.

В частности, Пикхоф заявила, что индексация является основой пенсионной системы, и должна оставаться таковой.

Каллас: где словесные доказательства?

«Я прошу словесных доказательств того, что я предложила прекратить индексацию пенсий и заморозить повышение пенсий», - ответила Каллас в комментариях.

«Если невозможно предоставить доказательства (потому что я этого не говорила), то это клевета, Хельо Пикхоф. Если дебаты тут же заглушать клеветой, что вы склонны делать в последнее время, то под вашим руководством политическая культура в Эстонии все равно окажется в трясине. Чем вы отличаетесь от EKRE, которые нападают на оппонентов с клеветой?»