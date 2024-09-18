В список поставщиков жизненно важных услуг добавятся AS Levira и ERR

Перевод: Павел Соболев

Это изменение усиливает способность государства справляться с чрезвычайной ситуацией и обеспечивает передачу информации даже в кризисных ситуациях. «Непрерывность жизненно важных услуг должна быть гарантирована всегда, потому что от этого зависят средства к существованию населения и готовность реагировать на угрозы», - заявил Кристо Энн Вага, член комиссии парламента по гособороне.

По его словам, внося поправки в Закон о чрезвычайном положении, парламент планирует включить каналы передачи информации национального вещателя и необходимую услугу сети вещания, которую предоставляет AS Levira, в число жизненно важных услуг.

«Во времена кризисов передача достоверной информации имеет ключевое значение. Роль государства - обеспечить бесперебойный поток информации, чтобы у людей была уверенность, особенно в критические моменты», - подчеркнул Вага. Кроме того, к списку жизненно важных услуг добавляются работа аэропортов, аэронавигационных служб, государственных железных дорог и портов, обеспечение продуктами питания и медикаментами, а также оказание семейной медицинской помощи.

Как сказал Вага, в ближайшее время в парламенте будет обсуждаться проект закона о подготовке к кризисам, который лучше определит весь механизм антикризисного управления. «Реализация этого законопроекта является шагом к большей антикризисной устойчивости эстонских предприятий. До сих пор правовое пространство для деятельности жизненно важных служб в контексте асимметричных угроз и военной обороны было поверхностным. Реализация законопроекта также подчеркнет важность подготовки к таким угрозам», - сказал Вага.