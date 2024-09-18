Недавно заменивший Сийма Калласа в Рийгикогу Юри Яансон выиграл ветеранский чемпионат мира

Помимо упомянутых выше атлетов, медали более скромного достоинства получили и многие другие эстонцы, в том числе председатель Ассоциации ветеранов-гребцов Индрек Салк.

«Хотя тартуская команда ветеранов, к которой я принадлежу, на этот раз не добралась в восьмерках до первой ступеньки пьедестала почета, мы - вся команда Эстонии - все равно выступили очень хорошо», - сказал Салк, добавив, что погода иногда шалила, что вынуждало организаторов отменить некоторые гонки.

«По этой причине не все смогли реализовать себя по максимуму, но придут новые соревнования и тогда шанс снова появится у всех», - предположил энтузиаст.

Как он оценивает общее состояние эстонских спортсменов-ветеранов гребного спорта?

«Глядя на количество наших участников и результаты, а также на положение клубов в рейтинге, можно сказать, что мы энтузиасты-чемпионы», - подвел Салк самый главный итог спортивного праздника года для ветеранов гребли.

«От двух пярнуских команд - Пярнуского гребного клуба и Пярнуского гребного центра «Калев» - приняли участие 19 гребцов, лишь немногие из которых занимались греблей прежде профессионально», - рассказал Каупо Коплус, один из самых активных ветеранов гребли в Пярну.

Активист, каждый день занимающийся спортом, остался доволен ощущением чувства локтя, преобладающим в команде, и тем, что он испытал на соревнованиях.

«Я думаю, что мы получили опыт успеха как с точки зрения наших собственных мест, так и с точки зрения того, что мы видели на соревнованиях в целом», - сказал Коплус, который считает, что пярнусцы вообще по мере взросления становятся все более активными.

По его словам, под впечатлением от недавнего события все уже думают о следующем сезоне и о том, как организовать тренировки в зимний период. «Я считаю, что в будущем от ветеранов можно ожидать хороших новостей, потому что большая группа вдохновляет и поддерживает друг друга».

В следующем году такая же регата пройдет с 10 до 14 сентября в Баньолесе в Испании. И Салк, и Коплус считают, что местные гребцы-ветераны не пропустят и эту поездку.