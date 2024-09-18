На ветеранской гребной регате World Masters Regatta, которая прошла в выходные в немецком Бранденбурге, эстонская команда состояла почти из сорока человек, и вернулась домой с несколькими высокими наградами.
Недавно заменивший Сийма Калласа в Рийгикогу Юри Яансон выиграл ветеранский чемпионат мира
Более 3600 спортсменов ветеранского возраста из 721 грбеного клуба погрузили весла в воду на соревнованиях этого года. Соревнования были настолько масштабными, что организаторам пришлось поднять флаги более 50 стран, а возраст гребцов, в том числе бывших топ-спортсменов международного уровня, составлял от 27 до 98 лет.
Сборная ветеранов Эстонии была впечатляющей по численности: в Германию были отправлены десятки гребцов, некоторые из которых были лучшими гребцами своего времени, а многие начали дружить с лодками и веслами только уже в зрелом возрасте.
Самой известной фигурой сборной Эстонии и тем, кто вызвал много разговоров на месте, был двукратный призер Олимпийских игр Юри Яансон, который также позаботился и об одном из самых ярких результатов команды: нестареющий спортсмен на считающемся ветеранским чемпионатом мира турнире обеспечил золотую медаль в классе одиночек.
«Что делает результат ценным, так это лучшее время среди всех гонок», - сказал 58-летний Яансон, который помог и экипажу из Тарту в заезде восьмерок, выигравшему серебро.
«Несколько хороших тренировок в Тарту и приятные выходные в Бранденбурге - достойная награда», - подытожил суть ветеранского спортивного праздника Яансон, который также был рад знакомству с местной культурой и условиями жизни. Не так давно Юри Яансон вернулся в парламент Эстонии, заменив в нем покинувшего большую политику Сийма Калласа.
Помимо Яансона, на золотой ступеньке пьедестала почета оказались еще несколько эстонцев: ветераны из тартуского клуба SAK Янне Муттик, Михкель Пари, Хейго Тиидемаа, Рейго Пихлак и Уку Варблане выиграли заезд четверок с рулевым. Бывшие многократные чемпионы Эстонии Тайро Талвис и Арго Нормак показали суперкласс в парной двойке, а женщины из клуба SAK Пирет Сильм, Марью Хейн, Сирье Ранд и Катре Пинд первенствовали в зачете четверок без рулевого.
Помимо упомянутых выше атлетов, медали более скромного достоинства получили и многие другие эстонцы, в том числе председатель Ассоциации ветеранов-гребцов Индрек Салк.
«Хотя тартуская команда ветеранов, к которой я принадлежу, на этот раз не добралась в восьмерках до первой ступеньки пьедестала почета, мы - вся команда Эстонии - все равно выступили очень хорошо», - сказал Салк, добавив, что погода иногда шалила, что вынуждало организаторов отменить некоторые гонки.
«По этой причине не все смогли реализовать себя по максимуму, но придут новые соревнования и тогда шанс снова появится у всех», - предположил энтузиаст.
Как он оценивает общее состояние эстонских спортсменов-ветеранов гребного спорта?
«Глядя на количество наших участников и результаты, а также на положение клубов в рейтинге, можно сказать, что мы энтузиасты-чемпионы», - подвел Салк самый главный итог спортивного праздника года для ветеранов гребли.
«От двух пярнуских команд - Пярнуского гребного клуба и Пярнуского гребного центра «Калев» - приняли участие 19 гребцов, лишь немногие из которых занимались греблей прежде профессионально», - рассказал Каупо Коплус, один из самых активных ветеранов гребли в Пярну.
Активист, каждый день занимающийся спортом, остался доволен ощущением чувства локтя, преобладающим в команде, и тем, что он испытал на соревнованиях.
«Я думаю, что мы получили опыт успеха как с точки зрения наших собственных мест, так и с точки зрения того, что мы видели на соревнованиях в целом», - сказал Коплус, который считает, что пярнусцы вообще по мере взросления становятся все более активными.
По его словам, под впечатлением от недавнего события все уже думают о следующем сезоне и о том, как организовать тренировки в зимний период. «Я считаю, что в будущем от ветеранов можно ожидать хороших новостей, потому что большая группа вдохновляет и поддерживает друг друга».
В следующем году такая же регата пройдет с 10 до 14 сентября в Баньолесе в Испании. И Салк, и Коплус считают, что местные гребцы-ветераны не пропустят и эту поездку.