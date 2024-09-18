Алар Карис провозгласил два закона

Перевод: Павел Соболев

Закон о внесении изменений в Закон о дипломатической службе и связанные с ним законы приводит дипломатическую службу в соответствие с принципами государственной службы и делает действующее регулирование более ясным и простым. Термин «аттестационная комиссия» заменяется термином «конкурсная комиссия».

Порядок поступления на дипломатическую службу и командирования в зарубежное представительство, система оплаты труда, порядок уплаты гонораров и возмещения расходов дипломатов, иностранных военнослужащих и членов их семей, а также снижение административной нагрузки при командировании профессиональных дипломатов и внештатных административных работников представительства будут обновлены. Отныне бывших дипломатов можно будет нанимать в течение ограниченного времени без публичного конкурса. Уточнены условия присвоения дипломатического ранга.

Закон о ратификации соглашения между правительством Эстонии и правительством Катара об избежании двойного налогообложения подоходным налогом и предотвращении уклонения от уплаты налогов (а также сопутствующий протокол) способствуют международным инвестициям. Соглашение запрещает стране-участнику облагать налогом определенные виды доходов, устанавливает более низкую ставку налога, чем обычно, или требует от страны-резидента вводить налоговые льготы или вычеты.

По состоянию на начало мая Эстония имеет действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с 63 странами.