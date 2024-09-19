Профсоюзы выступили против передачи обязанностей государственного примирителя Меэлиса Виркебау в ведение канцлера юстиции Юлле Мадизе. Поскольку законопроект направлен на изменение ключевых принципов разрешения коллективных трудовых споров, профсоюзы настаивают на проведении социального диалога, пишет Rus.ERR.
Профсоюзы против передачи функций госпримирителя канцлеру юстиции
В пояснительной записке к законопроекту указано, что передача функций государственного примирителя канцлеру юстиции призвана повысить качество и эффективность разрешения коллективных трудовых споров, поскольку аппарат канцлера обладает более широкими возможностями.
Профсоюзы выступили против передачи функций госпримирителя канцлеру права и считают, что перед продолжением рассмотрения законопроекта нужно провести диалог с социальными партнерами.
Госпримиритель Меэлис Виркебау раскритиковал законопроект, назвав его неудачным.