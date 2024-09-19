Профсоюзы против передачи функций госпримирителя канцлеру юстиции

В пояснительной записке к законопроекту указано, что передача функций государственного примирителя канцлеру юстиции призвана повысить качество и эффективность разрешения коллективных трудовых споров, поскольку аппарат канцлера обладает более широкими возможностями.

Профсоюзы выступили против передачи функций госпримирителя канцлеру права и считают, что перед продолжением рассмотрения законопроекта нужно провести диалог с социальными партнерами.