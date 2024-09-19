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Профсоюзы против передачи функций госпримирителя канцлеру юстиции

Редактор: rus.postimees.ee
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Конституция ЭР.
Конституция ЭР. Фото: Madis Veltman

Профсоюзы выступили против передачи обязанностей государственного примирителя Меэлиса Виркебау в ведение канцлера юстиции Юлле Мадизе. Поскольку законопроект направлен на изменение ключевых принципов разрешения коллективных трудовых споров, профсоюзы настаивают на проведении социального диалога, пишет Rus.ERR.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что передача функций государственного примирителя канцлеру юстиции призвана повысить качество и эффективность разрешения коллективных трудовых споров, поскольку аппарат канцлера обладает более широкими возможностями.

Профсоюзы выступили против передачи функций госпримирителя канцлеру права и считают, что перед продолжением рассмотрения законопроекта нужно провести диалог с социальными партнерами.

Госпримиритель Меэлис Виркебау раскритиковал законопроект, назвав его неудачным.

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