Эстония поддержала резолюцию ООН с призывом о выводе израильских сил с территорий Палестины

Как сообщает Deutsche Welle, государства - члены ООН в среду, 18 сентября, проголосовали за принятие резолюции с требованием прекратить израильскую оккупацию палестинских территорий в течение 12 месяцев и ввести санкции в случае несоблюдения резолюции. 124 государства поддержали документ, 14 проголосовали против и еще 43 воздержались. Израиль назвал резолюцию искаженной и циничной.

Резолюция требует вывода израильских войск с палестинских территорий, прекращения строительства новых поселений, возвращения захваченных земель и имущества, а также возможности возвращения перемещенных палестинцев. Документ, не имеющий обязательной силы, основывается на консультативном заключении Международного суда ООН, согласно которому оккупация с 1967 года является незаконной.

Резолюция стала первой, внесенной на рассмотрение палестинской делегацией после расширения ее прав в органах ООН в мае 2024 года. Постоянный наблюдатель Палестинской автономии при ООН Рияд Мансур заявил, что цель документа - использовать давление международного сообщества в Генассамблее и давление исторического решения Международного суда, чтобы заставить Израиль изменить свое поведение.