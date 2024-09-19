«Многие воспринимают правительство как врага, изнуряющего народ. Это опасное развитие событий, которое нельзя объяснить просто заблуждением. Люди хотят понимать, почему с них взимают налоги и как используются их деньги. Недостаточно констатировать, что расходы и доходы государства не сбалансированы. Политика правительства может быть правильной, но не менее важно, чтобы и люди считали долгосрочную схему финансирования правильной и справедливой. Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается», - сказал Карис, отметив, что государство не может быть смутным, нечетким, то есть человек должен ясно видеть, где его опора.