БОЯТЬСЯ ИЛИ НЕТ? Чернобыльская радиация достигла Финляндии

Перевод: Сергей Светлов

По оценке Stuk, источник радиоактивного вещества находится в Украине, а точнее в Чернобыле. Эту теорию поддерживают ветры, дующие с соответствующего направления, и исторические события 1986 года.

В 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции, где почва и растительность по-прежнему остаются радиоактивно загрязненными после катастрофы 1986 года, бушуют лесные пожары.

Главный инспектор Теро Кархунен успокаивает финнов. Несмотря на то, что в начале сентября было зафиксировано количество цезия, превышающее норму более чем в 20 раз, его уровень все равно остается очень низким, сообщает Iltalehti.

«Наибольшая концентрация цезия-137, измеренная в сентябре, составила 11 микробеккерелей на кубический метр, в то время как нормальный уровень - 0,5 микробеккерелей», - поясняет Кархунен.

По словам Кархунена, эти результаты можно сопоставить с уровнем радона в финских домах.

«В домах Финляндии концентрация радона обычно составляет 90 беккерелей на кубический метр. Таким образом, измеренные концентрации цезия-137 более чем в миллион раз ниже», - утверждает Кархунен.

Stuk также отмечает, что в других странах были зафиксированы аналогичные высокие концентрации цезия. По данным шведского агентства радиационной защиты, эти уровни не представляют угрозы для здоровья.

Высокие уровни цезия наблюдались в пробах, взятых в период со 2 по 12 сентября. В последней пробе, взятой несколько дней назад в Вантаа, концентрация цезия вернулась к нормальному уровню.