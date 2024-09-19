В ДТП пострадали велосипедисты

Первое ДТП произошло в 15:59 на улице Вахи в Тарту возле автобусной остановки «Мелисси», где 52-летний водитель автомобиля Škoda Octavia не уступил дорогу 34-летнему велосипедисту, который двигался по круговому перекрестку. Велосипедист врезался в машину и упал. Пострадавшего велосипедиста доставили в больницу.

Второе ДТП произошло в 16:44 в Таллинне, возле дома по адресу Раннамяэ-теэ, 5, где на велосипедной дорожке столкнулись 33-летняя женщина на электровелосипеде и 45-летний мужчина на обычном велосипеде. Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Третье ДТП произошло в 17:29 в деревне Лауласмаа волости Ляэне-Харью, возле дома на переулке Таммику, 8, где с велосипеда упал пятилетний мальчик. Ребенка также доставили в больницу.