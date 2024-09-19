Житель Эстонии выиграл в лотерею почти полмиллиона евро

В Viking loto джекпот разыгран не был, поэтому поэтому в следующую среду призовой фонд составит 25 миллионов евро.

За первые восемь месяцев этого года Eesti Loto выплатила государству налога на азартные игры в общей сложности 13,4 миллиона евро. За тот же период Eesti Loto выплатила выигрышей на сумму 28,5 миллионов евро.