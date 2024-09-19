В среду вечером в телепрограмме Suur lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo loto на сумму 462 413, 20 евро. Выигрышный билет был куплен в магазине Rimi на бульваре Сыпрузе в Таллинне.
Житель Эстонии выиграл в лотерею почти полмиллиона евро
Последний джекпот лотереи Bingo был выигран в середине июля. Тогда житель Сааремаа, купивший билет онлайн, выиграл 216 012 евро.
В Viking loto джекпот разыгран не был, поэтому поэтому в следующую среду призовой фонд составит 25 миллионов евро.
За первые восемь месяцев этого года Eesti Loto выплатила государству налога на азартные игры в общей сложности 13,4 миллиона евро. За тот же период Eesti Loto выплатила выигрышей на сумму 28,5 миллионов евро.