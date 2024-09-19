Лига чемпионов Финн забил гол после восьмилетнего перерыва, ПСЖ едва избежал поражения

«Болонья» – «Шахтер» 0:0

Для «Болоньи», вышедшей в групповой этап высшей клубной серии после почти 60-летнего перерыва (Кубок Европы в сезоне 1964/65), матч начался с изрядного испуга. На 2-й минуте Стефан Пош сбил в штрафной полузащитника соперника Эгинальдо – пенальти!

11-метровый штрафной удар доверили 22-летнему Георгию Судакову. Однако удар был отражен польским голкипером «Болоньи» Лукашем Скорупским.

Во втором тайме «Болонья» пошла в атаку, однако голкипер украинцев творил чудеса и матч завершился ничьей.

Пражская «Спарта» - Зальцбург 3:0

«Спарта» вернулась в Лигу чемпионов спустя 19 лет и начала с мощных атак уже на первых минутах – гол на второй минуте в ворота «Зальцбурга» забил Каан Кайринен. В концовке первого тайма Виктор Олатунжи увеличил преимущество чешского клуба. На 58-й минуте Казим Лаци с передачи Олатунжи забил третий гол хозяев.

Гостям в этом матче тотально не везло: из 11 попыток атаковать лишь один мяч сумел попасть в створ.

«Селтик» разгромил «Слован» 5:1

Братиславский клуб «Слован» впервые играет в Лиге чемпионов и для клуба, помимо этого исторического события, историческим также стал и первый (и единственный в этом матче) гол Кевина Виммера. Именно австриец стал первым игроком Слована, которому удалось отличиться в основном турнире Лиги чемпионов.