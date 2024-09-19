Начавшаяся вчера футбольная Лига чемпионов продолжилась играми первого тура. Из фаворитов без победы остался «Манчестер Сити», едва избежал поражения ПСЖ.
Лига чемпионов ⟩ Финн забыл гол после восьмилетнего перерыва, ПСЖ едва избежал поражения
«Болонья» – «Шахтер» 0:0
Для «Болоньи», вышедшей в групповой этап высшей клубной серии после почти 60-летнего перерыва (Кубок Европы в сезоне 1964/65), матч начался с изрядного испуга. На 2-й минуте Стефан Пош сбил в штрафной полузащитника соперника Эгинальдо – пенальти!
11-метровый штрафной удар доверили 22-летнему Георгию Судакову. Однако удар был отражен польским голкипером «Болоньи» Лукашем Скорупским.
Во втором тайме «Болонья» пошла в атаку, однако голкипер украинцев творил чудеса и матч завершился ничьей.
Пражская «Спарта» - Зальцбург 3:0
«Спарта» вернулась в Лигу чемпионов спустя 19 лет и начала с мощных атак уже на первых минутах – гол на второй минуте в ворота «Зальцбурга» забил Каан Кайринен. В концовке первого тайма Виктор Олатунжи увеличил преимущество чешского клуба. На 58-й минуте Казим Лаци с передачи Олатунжи забил третий гол хозяев.
Гостям в этом матче тотально не везло: из 11 попыток атаковать лишь один мяч сумел попасть в створ.
«Селтик» разромил «Слован» 5:1
Братиславский клуб «Слован» впервые играет в Лиге чемпионов и для клуба, помимо этого исторического события, историческим также стал и первый (и единственный в этом матче) гол Кевина Виммера. Именно австриец стал первым игроком Слована, которому удалось отличиться в основном турнире Лиги чемпионов.
«Селтик» ожидаемо был более сложной командой. Подопечные «Слована» хотя и получили на 17-й минуте гол, поначалу сопротивлялись неплохо. Но во втором тайме ситуация быстро изменилась. На 47-й минуте отличился Кёго Фурухаси, на 55-й минуте пенальти реализовал Арне Энгельс. Еще два гола от «Селика» забили Дайзен Маэда и Адам Ида.
«Брюгге – «Боруссия» (Дортмунд)
В этом матче «Брюгге» разгромно проиграл «Боруссии». Дублем отметился английский вингер Джейми Байно-Гиттенс. Ещё один мяч забил Серу Гирасси, реализовавшего пенальти.
«Манчестер Сити» – «Интер» (Милан) 0:0
Этот матч проходил на равных, хотя, казалось, игрой больше владели хозяева. Тем не менее, итальянцы достойно держались.
Во втором тайме Ман Сити усилил давление, но безрезультатно – в ворота «Интера» было направлено 22 мяча, но все они были отбиты.
ПСЖ – «Жирона» 1:0
Встреча завершилась со счетом 1:0.
На перерыв после первого тайма команды уходили с ничьей. Ничья держалась до самой последней минуты, когда Нуну Мендеш забил победный гол. Однако технические наблюдатели УЕФА переписали гол Мендеша на автогол голкипера испанцев Пауло Гассаниги.
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С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.
По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.