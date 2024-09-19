Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу с конца прошлой недели побывал сначала в КНДР, а затем в Сирии и Иране. Его турне по дружественным Кремлю странам, часть которых входят в то, что США называют «осью зла», состоялось на фоне, с одной стороны, заявлений западных чиновников о получаемых Россией от своих союзников ракетах, а с другой - на фоне опасений Москвы, что Украина получит от своих партнеров ракеты и разрешение наносить ими удары по территории России. Что именно мог обсуждать Шойгу и что означает его турне?
Турне по дружественным странам или по оси зла? Что стоит за визитами Шойгу в КНДР, Иран и Сирию
Несмотря на то, что на протяжении трех с половиной месяцев, прошедших после замены Сергея Шойгу на Андрея Белоусова на посту министра обороны, в ведомстве продолжаются задержания высокопоставленных чиновников, аппаратные позиции самого Шойгу, судя по всему, не пострадали. Минувшая рабочая неделя для секретаря российского Совбеза выдалась довольно напряженной - в ней было много перелетов и переговоров различного уровня.
Сначала Шойгу прилетел в Пхеньян, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и обсудил, как сообщалось, вопросы углубления стратегического диалога между двумя странами. После этого секретарь российского Совбеза полетел в Дамаск, где обсуждал с президентом Башаром Асадом вопросы международной и региональной безопасности.
И уже после этого Шойгу оказался в Тегеране - с необъявленным визитом. Там он сначала встретился со своим визави - секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, а затем провел переговоры с недавно избранным президентом страны Масудом Пезешкианом.
Согласно российскому госагентству ТАСС, Шойгу передал президенту «послание от Владимира Путина» и предоставил некий «отчет о достигнутых договоренностях». Пезешкиан в ответ пообещал, что отношения между Тегераном и Москвой «будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе», сообщило иранское госагентство IRNA. Иранский телеканал IRIB добавил, что Шойгу и Ахмадиан обсуждали будущие двусторонние отношения.
Договоры о сотрудничестве
Накануне своего визита в Иран Шойгу заявлял, что Россия завершает «внутригосударственные процедуры», необходимые для подписания нового договора между Москвой и Тегераном.
Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в Москве в марте 2001 года. Через год после этого он вступил в силу и каждые пять лет автоматически продлевался. Однако два десятилетия спустя, в январе 2022 года, после визита еще предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси, как писали СМИ, началась работа над новой версией договора.
В феврале этого года в интервью «РИА Новости» посол России в Тегеране Алексей Дедов называл готовящийся к подписанию договор «важнейшим основополагающим документом, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия».
Однако по прошествии двух лет договор так и не был подписан. В апреле этого года на вопрос о сроках подписания документа в российском МИД отвечали, что примерных сроков нет. «Проект был в высокой степени готовности уже в начале этого года, но потом иранские партнеры бросили несколько поправок, которые потребовали заново межведомственного согласования у нас, в России», - заявлял ТАСС спецпредставитель России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, после обработки этих правок российская сторона передала иранцам вариант и ждала ответа.
Вскоре после этого в авиакатастрофе погиб президент Раиси, и на президентских выборах победил Масуд Пезешкиан. Некоторые эксперты изначально не исключали, что Пезешкиан и стоящая за ним часть элит могут быть настроены на налаживание связей с Западом, в то время как консервативная часть элиты страны ориентирована на сотрудничество с соседними государствами.
Но все опасения оказались напрасными - договор будет подписан во время поездки иранского президента Масуда Пезешкиана на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года.
Как отмечала газета «Ведомости», договор России с Ираном аналогичен соглашениям Москвы с Монголией, Вьетнамом и КНДР.
Такое соглашение было подписано этим летом в рамках двухдневного визита Владимира Путина в Пхеньян. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Эксперты тогда отмечали, что договор, с одной стороны, закладывает правовую основу для поддержки со стороны Северной Кореи в войне в Украине, а с другой - дает Ким Чен Ыну союзника с ядерным арсеналом и право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы может блокировать любые новые санкции.
И Ирану, и КНДР это действительно нужно.
Поставки баллистических ракет
Углубление взаимодействия России с Китаем, Северной Кореей и Ираном является частью усилий Кремля по созданию коалиции дружественных ему государств, способных укрепить российскую оборонно-промышленную базу (ОПК) и обеспечить стратегическое и экономическое сотрудничество для поддержки войны в Украине, пишет в своей ежедневной сводке американский Институт изучения войны.
Эти усилия не остаются не замеченным на Западе. В начале сентября газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновников, что Иран уже отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности. Телеканал CNN, ссылаясь на два источника в разведке, и вовсе утверждал, что Иран эти ракеты уже доставил.
После этого, буквально за пару дней до начала турне Сергея Шойгу, госсекретарь США Энтони Блинкен уже официально заявил, что Иран поставил России ракеты, и обвинил Тегеран в эскалации войны в Украине. К США присоединились Франция, Германия и Великобритания - четыре страны назвали экспорт иранских баллистических ракет в Россию «прямой угрозой европейской безопасности».
Как писала Би-би-си, Fath-360, которую, как утверждается, Тегеран и передал Москве, - баллистическая ракета ближнего радиуса действия, с дальностью около 120 км и полезной нагрузкой порядка 150 кг. По словам источников в западных разведках, она отличается особенно высокой точностью.
О поставках России северокорейских ракет западные чиновники говорят еще дольше. В начале этого года представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне рассказывал, что Пхеньян передал Москве пусковые установки и несколько десятков ракет. По его словам, дальность действия этих ракет составляет 900 км, однако на карте, которую он продемонстрировал во время брифинга, дальность одной из ракет составила около 400 км.
У России имеется ракетный комплекс «Искандер-М», дальность баллистической ракеты которого, как считается, ограничена 500 км. Тем не менее в США ранее утверждали, что ракета 9M729 для комплекса «Искандер-М» на деле может лететь и дальше.
Стратегия, а не тактика
Визиты Сергея Шойгу в Пхеньян, Дамаск и Тегеран проходят на фоне идущей дискуссии между Украиной и ее западными партнерами о разрешении Киеву бить западными ракетами по военным целям в глубине территории России.
Речь прежде всего шла о крылатых ракетах Storm Shadow или SCALP британского и французского производства. В них есть американские компоненты, поэтому союзникам необходимо разрешение США на их применение. При этом украинцы хотели бы получить американскую ATACMS - баллистическую ракету, которую запускают с земли, с дальностью в 300 км. Она как раз хорошо поражает слабозащищенные цели на открытой местности, объясняла ранее Русская служба Би-би-си.
Однако переговоры Стармера и Байдена, прошедшие в выходные, ни к чему не привели. По крайней мере, официально. Впрочем, британский премьер заявил, что разговор будет продолжен на Генеральной ассамблее ООН с участием более широкого круга лиц.
По итогам переговоров глава британского кабмина настаивал, что на встрече с президентом США речь не шла о каком-то конкретном решении - лидеры, как утверждается, обсуждали стратегическое видение, которое они разделяют в отношении Украины, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона. Стармер добавил, что и в Украине, и на Ближнем Востоке в ближайшие недели и месяцы будут [происходить – Би-би-си.] действительно важные события.
Россия втягивается в конфликт на Ближнем Востоке
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года Москва, Пекин, Тегеран и Пхеньян становятся все более и более сплоченными, заявил британской газете Times уходящий с должности генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его интервью было опубликовано как раз в тот момент, когда Сергей Шойгу завершал свое турне.
Говоря о партии баллистических ракет, переданных Тегераном Москве, европейский чиновник обратил внимание на то, что Россия получает их не бесплатно. «Мы обеспокоены тем, что Россия может поделиться технологиями, которые помогут Ирану в его ракетных программах. Россия платит за то, что получает, и это укрепляет возможности Ирана», - подчеркнул Столтенберг.
Помимо ракетных программ, западные политики и разведки опасаются, что Россия могла в ответ поделиться секретными технологиями, которые могут приблизить Иран к возможности создания ядерного оружия. Но на крепнущее сотрудничество Москвы и Тегерана можно посмотреть и под другим углом.
Эксперты обращают внимание, что помимо многолетнего желания Ирана получить ядерное оружие, еще одной военной задачей Тегерана является укрепление своей авиации и несовершенной системы ПВО - особенно в контексте нарастающего напряжения на Ближнем Востоке и в противостоянии с Израилем, в частности.
В конце прошлого года Иран официально объявлял, что согласовал сделку по покупке российских ударных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно-боевых самолетов Як-130.
Следуя ее же собственной логике в отношении поставок западного вооружения Украине, тесное военно-техническое сотрудничество с Ираном может сделать Москву участницей ближневосточного конфликта. Хотя еще недавно Москва стремилась демонстрировать равноудаленность от всех сил в этом регионе.
Пока российское руководство опасается открыто поддерживать проиранские силы против Израиля и США, но существует масса промежуточных ступеней между нейтральным наблюдением и полноформатным участием, писал летом востоковед Никита Смагин на сайте Фонда Карнеги за международный мир.
Но уже в сентябре востоковед Руслан Сулейманов со ссылкой на публикации СМИ и свои источники, близкие к хуситам, отмечал, что советники из Главного разведывательного управления России теперь работают в Сане под видом сотрудников гуманитарных организаций. А американские СМИ сообщали, что Кремль рассматривал возможность поставок вооружений хуситам, но пока был вынужден отказаться от этой идеи из-за давления со стороны США и Саудовской Аравии.