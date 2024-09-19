Турне по дружественным странам или по оси зла? Что стоит за визитами Шойгу в КНДР, Иран и Сирию

Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном был подписан в Москве в марте 2001 года. Через год после этого он вступил в силу и каждые пять лет автоматически продлевался. Однако два десятилетия спустя, в январе 2022 года, после визита еще предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси, как писали СМИ, началась работа над новой версией договора.

В феврале этого года в интервью «РИА Новости» посол России в Тегеране Алексей Дедов называл готовящийся к подписанию договор «важнейшим основополагающим документом, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия».

Однако по прошествии двух лет договор так и не был подписан. В апреле этого года на вопрос о сроках подписания документа в российском МИД отвечали, что примерных сроков нет. «Проект был в высокой степени готовности уже в начале этого года, но потом иранские партнеры бросили несколько поправок, которые потребовали заново межведомственного согласования у нас, в России», - заявлял ТАСС спецпредставитель России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, после обработки этих правок российская сторона передала иранцам вариант и ждала ответа.