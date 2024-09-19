Более полутора лет назад президент не провозгласил так называемый Закон о советских памятниках. Сейчас экономическая комиссия Рийгикогу ждет от Министерства юстиции более подробных разъяснений по поправкам к законопроекту, пишет Rus.ERR.
Председатель экономической комиссии Рийгикогу Яак Ааб признал, что так называемый Закон о демонтаже советских памятников не был приоритетным для комиссии. «Проблема в том, что чиновники не успели выполнить работу достаточно быстро, в комиссии были более актуальные и срочные вопросы», - заявил он.
Как сообщает Министерство юстиции, весной и летом этого года шла переписка между сотрудниками экономической комиссии парламента, Министерства юстиции и Министерства культуры, в ходе которой Рийгикогу запросил более подробные объяснения по законопроекту.