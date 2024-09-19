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Оказавшийся запертым в машине ребенок отделался испугом

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Машина Спасательного департамента.
Машина Спасательного департамента. Фото: Arved Breidaks

Вчера поздно вечером маленький ребенок оказался запертым в машине на парковке на улице Крууса в Кейла и сильно испугался. Чтобы вытащить ребенка на свет божий, спасатели разбили окно автомобиля.

В центр тревоги поступило сообщение о происшествии поздно вечером в среду, в 23.40. Ребенок оказался в запертой машине, и вызволить его оттуда без помощи спасателей не представлялось возможным.

Кейлаские спасатели сначала попытались достать ребенка из автомобиля, не причиняя ущерба, но сделать это не удалось.

Тогда было разбито окно машины, и ребенка передали взволнованным родителям.

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