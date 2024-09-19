Фермеры просят местные самоуправления не повышать земельный налог

Перевод: Сергей Светлов

Фермеры и лесовладельцы ежедневно прилагают усилия, чтобы на столах жителей Эстонии была чистая, высококачественная, свежая и вкусная еда, выращенная на родной земле, а также чтобы сохранять разнообразие окружающей среды и природы.

Согласно изменениям в Законе о земельном налоге, вступившим в силу в этом году, местные самоуправления получили возможность повышать ставки земельного налога с учетом результатов переоценки земель, проведенной в 2022 году. В результате цена налогооблагаемой сельскохозяйственной земли выросла местами до 20 раз, а в среднем - в 8,4 раза.

Учитывая, что согласно закону, собрания местных самоуправлений могут установить ставку налога на сельскохозяйственные земли в диапазоне от 0,1 до 0,5 процента от налогооблагаемой стоимости земли, налог на сельскохозяйственные земли может увеличиться на десятки евро за гектар в зависимости от региона, что станет значительным дополнительным бременем для фермеров.

В последнее время положение производителей продуктов питания становится все более неопределенным и вызывает все больше беспокойства. Из-за прошлогодних погодных условий и общей экономической обстановки совокупные убытки сельскохозяйственного сектора впервые достигли рекордных 134 миллионов евро, и в этом году урожай также остается ниже обычного уровня.

Затраты на производство продуктов питания продолжают оставаться выше доходов от реализации продукции, долговая нагрузка сектора значительно возросла, а также увеличились налоги и сборы, влияющие на эту сферу. Дополнительную неопределенность вызывают все более жесткие экологические требования, ограничения на охрану природы и неопределенность относительно мер, направленных на достижение климатических целей.

Сельскохозяйственные земли являются важнейшим производственным ресурсом для фермеров, и их налогообложение на тех же основаниях, что и земли других категорий использования, не имеет оправдания. Это также относится и к лесным угодиям, где владелец может ожидать дохода от лесного хозяйства в течение 50 и более лет, при этом не избегая расходов на уход за лесом и его сохранение.

Согласно закону, собрания местных самоуправлений должны до 1 октября установить новые ставки земельного налога.