Учителя: мы ждем от правительства выполнения своих обещаний

«Переговоры по стратегии госбюджета в правительстве закончились, и министры дают общественности довольно мрачные отчеты о грядущих сокращениях и увольнениях. Мы выразили поддержку министру Кристине Каллас, предложив правительству увеличить минимальную зарплату учителей до 1900 евро в 2025 году. Это могло бы стать позитивным сигналом для учителей, что их профессия ценится, и шагом к выполнению предвыборных обещаний правящих партий», - заявляет EHL.

По словам председателя союза Реэмо Вольтри, учителя ожидают от государства выполнения своих обещаний, а также планов на будущее, учитывая обострение кризиса нехватки учителей.

«По сравнению с прошлым годом повышение зарплаты составило 71 евро, что в значительной степени было результатом забастовки учителей», - напомнил Вольтри.

«Конечно, понятно, что страна находится в трудном финансовом положении в нынешней неспокойной ситуации с безопасностью. Однако основы государства, такие как образование, все же не должны страдать», - добавляет Вольтри.

После забастовки Министерство образования и науки начало переговоры о соглашении в сфере образования, которое должно урегулировать, например, модель карьеры учителей в общеобразовательных школах. Однако соглашение, которое положило конец забастовке и обеспечило мир в промышленности, также содержит четкий пункт об открытии коллективных переговоров.

«Новой забастовки, конечно, следовало бы избежать. Однако если из-за состояния государственных финансов правительство не сможет перейти к обещанной учителям средней зарплате в Эстонии в 2025 году, мы проявим солидарность с обществом. Но в этом случае нам нужна гарантия на будущее, то есть коллективный договор на 2026-2028 годы, который, возможно, также гарантировал бы трудовой мир», - подчеркнул Вольтри.

Союз работников образования (EHL) является крупнейшим профсоюзом и представительной организацией учителей и других работников школ и детских садов в Эстонии. EHL участвует в заключении договоров между образовательными учреждениями и местными самоуправлениями, а также в решении вопросов оплаты труда, условий работы и других вопросов. EHL представляет интересы учителей на переговорах с правительством Эстонии по вопросам оплаты труда.