В Таллинне пройдет церемония памяти исхода беженцев 1944 года

В 17.45 по всей стране прозвонят церковные колокола, а с 18 до 19.30 пройдет служба-концерт в таллиннской церкви Яани, выступит ансамбль школы игры на колокольчиках Arsis.

В последние дни сентября 1944 года из Эстонии бежали 70 000 - 80 000 человек, из которых 6-9 процентов погибли по дороге. Добравшиеся до конца пути начали политическую борьбу за восстановление независимости Эстонии.