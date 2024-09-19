В четверг в Таллинне у монумента победы в Освободительной войне пройдет церемония памяти исхода беженцев 1944 года.
В Таллинне пройдет церемония памяти исхода беженцев 1944 года
МИД приглашает всех на церемонию памяти соотечественников, вынужденных покинуть родину.
Церемония начнется в 17.15. Выступят глава МИД Маргус Цахкна и представитель Всемирного центрального совета Эстонии Марью Ринк-Абель. Молитву прочтет архиепископ Урмас Вийльма, стихи Карла Ристикиви - студент Марк Метса.
В 17.45 по всей стране прозвонят церковные колокола, а с 18 до 19.30 пройдет служба-концерт в таллиннской церкви Яани, выступит ансамбль школы игры на колокольчиках Arsis.
В последние дни сентября 1944 года из Эстонии бежали 70 000 - 80 000 человек, из которых 6-9 процентов погибли по дороге. Добравшиеся до конца пути начали политическую борьбу за восстановление независимости Эстонии.