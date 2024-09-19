Трегедия Крэйга Брина полностью изменила взгляды финского супергонщика

Как известно, Лаппи в этом году участвует в чемпионате мира по ралли с частичной нагрузкой и это, прежде всего, по его собственному желанию. Исходя из слухов, можно предположить, что этот сезон в высшей серии может даже стать последним для 33-летнего финна. Знаменитый гонщик и сам не может сказать, что принесет ему ближайшее будущее.

«Это крутая работа, особенно с этими самыми быстрыми раллийными машинами. Это приятно, и моя страсть к раллийному спорту никуда не исчезла», - сказал Лаппи, который в этом году также одержал победу на втором этапе своей карьеры в Швеции.

Но если Лаппи и продолжит соревноваться на высшем уровне, то он все равно будет выступать лишь с частичной нагрузкой. По большей части это решение обусловлено семейной жизнью: у него подрастает трое детей. Гонщик не хочет упустить возможность увидеть, как они растут.

«Я всегда был человеком, ориентированным на семью. Прошлый год поразил меня, и я осознал это еще сильнее, когда все случилось с Крейгом. Я понял, насколько важна семья. Я понял, что желание проводить с ними время стало еще сильнее», - честно признался Лаппи.

В прошлом году на этапе чемпионата мира – на ралли в Хорватии – разбился Крэйг Брин, товарищ Лаппи по команде. Ирландцу было всего 33 года.