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Компания лишилась крупной суммы, начислив зарплату одного из работников на указанный мошенниками счет

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Сетевое мошенничество. Иллюстративное фото.
Сетевое мошенничество. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

Полиции сообщили, что в начале сентября в действующую в Ярвамаа компанию по электронной почте было отправлено заявление якобы от сотрудника компании с просьбой изменить его банковские реквизиты при выплате заработной платы.

На основании заявления данные были изменены, и была переведена заработная плата работника на указанный банковский счет.

Позже выяснилось, что это было мошенничество и заявление не было отправлено этим сотрудником. Ущерб составил более 3200 евро.

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