Полиции сообщила, что в начале сентября в действующую в Ярвамаа компанию по электронной почте было отправлено заявление якобы от сотрудника компании с просьбой изменить его банковские реквизиты при выплате заработной платы.
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Компания лишилась крупной суммы, перечислив зарплату одного из работников на указанный мошенниками счет
На основании заявления данные были изменены, и была переведена заработная плата работника на указанный банковский счет.
Позже выяснилось, что это было мошенничество и заявление этот сотрудник не отправлял. Ущерб составил более 3200 евро.