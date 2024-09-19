По предварительной информации, водитель Audi, в котором находилось пять человек, потерял контроль над автомобилем и врезался в дерево, сообщает RUS.TVNET со ссылкой на Госполицию.
Трагедия в Латвии: четыре подростка погибли в ДТП
Авария произошла в четверг, 19 сентября, в 00:36 на дороге Цесвайне-Велена в Лизумской волости. Водитель 2007 года рождения и три пассажира - девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и юноша 2007 года рождения - погибли. Еще один пассажир, 2007 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства аварии расследуются.
За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий. 14 человек получили ранения.