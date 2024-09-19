Трагедия в Латвии: четыре подростка погибли в ДТП

Авария произошла в четверг, 19 сентября, в 00:36 на дороге Цесвайне-Велена в Лизумской волости. Водитель 2007 года рождения и три пассажира - девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и юноша 2007 года рождения - погибли. Еще один пассажир, 2007 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение.