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Трагедия в Латвии: четыре подростка погибли в ДТП

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Разбитое лобовое стекло автомобиля
Разбитое лобовое стекло автомобиля Фото: Shutterstock/Yuri2010

По предварительной информации, водитель Audi, в котором находилось пять человек, потерял контроль над автомобилем и врезался в дерево, сообщает RUS.TVNET со ссылкой на Госполицию.

Авария произошла в четверг, 19 сентября, в 00:36 на дороге Цесвайне-Велена в Лизумской волости. Водитель 2007 года рождения и три пассажира - девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и юноша 2007 года рождения - погибли. Еще один пассажир, 2007 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства аварии расследуются.

За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий. 14 человек получили ранения.

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