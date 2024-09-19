На сцене воплотится прекрасный сон Виллу Тамме: панк-легенда снова пишет пьесу для театра

Перевод: Павел Соболев

Постановки Impeerium обычно выглядят так, будто у них есть определенное начало, но нет ясного конца, и именно в затее такого формата на этот раз в игру вступает Виллу Тамме. Театр, заказавший Виллу Тамме начало спектакля, на своем сайте сообщает, что Виллу было поручено создать образы и написать первую сцену, которая приведет в движение всю историю.

Интересно то, что актеры, выходящие на сцену, не будут знакомы с текстом, то есть текст, написанный Тамме, они увидят впервые только на сцене. Дальше все будет чистой импровизацией, и финал истории тоже раскроется только на месте.

Виллу Тамме также кратко прокомментировал спектакль в подкасте Music Advisors, хотя многого о нем сказать не смог.

По словам Тамме, пока он написал несколько строчек, но в общей сложности ему предстоит создать около трех страниц текста, часть из которых - общее описание ситуации, часть - диалоги.

Тамме также пошутил в подкасте, что если случится так, что ему не понравится импровизация и ее результат, он не скажет об этом актерам напрямую, а будет писать всякие издевательские комментарии в Facebook. Мол, он написал такое хорошее начало, а актеры взяли и все испортили.

В 1995 году Виллу Тамме получил II премию на театральном конкурсе Эстонского драматического агентства как автор пьесы Hanes Võlgu.

Премьера состоится 11 ноября на сцене Тартуского нового театра, на сцену выйдут Кати Онг, Тарво Кралль и Эрки Ауле. Музыку написал Рагнар Тоомпуу, за свет отвечает Рене Тополев. Постановку можно будет увидеть всего два раза.