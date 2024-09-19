РАЙНЕР САКС Жители России склонны объяснять взрывы на складах оружия воровством в российской армии

В Ярославле (к северо-западу Москвы) вчера ночью загорелся склад нефтепродуктов. Хотя сообщений об атаках дронов нет, известно, что украинские дроны ранее уже проникали на такую глубину российской территории.
Российская армия сегодня ночью также организовала нападение на Харьков, но на этот раз, похоже, удар пришелся по пустырю. Сообщается об атаке иранскими беспилотниками в Киеве, где, по предварительной информации, попаданий не было. Всего сегодня ночью в воздушном нападении на Украину приняли участие 46 иранских беспилотников, из них ПВО уничтожило 42. Кроме того, сбита и одна ракета.
Положение на поле боя
На фронтах активность наступлений российской армии остается на таком же высоком уровне, как и в предыдущие дни.
В Курской области российская армия не смогла дальше развивать контрнаступление, а российские части, участвующие в наступлении, оказались под давлением украинских частей. Ближайшие дни покажут, сможет ли российское командование перегруппировать свои части для нового удара.
На Харьковском направлении ситуация такая же, как и раньше, то есть российская армия не смогла предпринять крупных наступательных мероприятий.
Удары российской армии по Купянску и Лиману были очень интенсивными. За вчерашний день нападавшие не добились определенного успеха. Менее интенсивные позиционные бои идут на Северском направлении.
В районе Бахмута активность атак российских подразделений вновь снизилась и ситуация такая же, как и раньше. На направлении Торецка идут ожесточенные бои, и российская армия пытается войти в город с востока и юга. Никаких серьезных изменений в позициях за вчерашний день не произошло.
Продолжается очень сильное наступление российской армии в направлении Покровска. Вчера в атаках было задействовано больше бронетехники, чем обычно, что указывает на попытку добиться более крупных прорывов. Наступать напрямую на запад не представляется возможным, но постепенно российские части способны расширить коридор атаки на юг.
Такие же интенсивные атаки продолжаются к западу и юго-западу от Донецка. Российским частям не удалось существенно улучшить свои позиции.
На Южном фронте и на восточном берегу Днепра российские части действовали не очень активно.