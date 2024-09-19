РАЙНЕР САКС Жители России склонны объяснять взрывы на складах оружия воровством в российской армии

Последние нападения Украины на арсеналы в Воронеже и Твери, а также на стратегические базы ВВС в глубине России, показывают, что для России вырисовываются гораздо худшие перспективы продолжения войны, чем кажется сейчас. В краткосрочной перспективе это заставит российское командование заняться вопросами ПВО и пополнения боекомплекта.

По мнению украинских экспертов, причина крупных взрывов - размещение боеприпасов под открытым небом, а не в защищенных хранилищах. Однако обычный русский человек, поразмыслив, приходит к выводу, что боеприпасы взрываются потому, что в России все разворовано и именно поэтому нормальных складов на самом деле не построено. В 2018 году этот комплекс открыл тогдашний заместитель министра обороны России, который сейчас находится под стражей по обвинению в коррупции и хищениях.

Учения «Запад-2024»

В этом году Россия и Беларусь планируют провести традиционные масштабные учения «Запад-2024». Напомним, что Путин, став президентом России, восстановил практику крупномасштабных учений с участием всех военных округов, зародившуюся во времена Советского Союза. До войны в Украине такие учения проводились каждый год. В том случае, если учения были организованы, например, в Восточном военном округе и войска этого округа вносили самый значительный вклад, в учениях всегда все равно принимали участие и подразделения других военных округов.