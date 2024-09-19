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РАЙНЕР САКС Жители России склонны объяснять взрывы на складах оружия воровством в российской армии

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Склад в Торопце не был каким-то старым полуразрушенным сооружением советских времен
  • Военные перспективы России стали выглядеть намного хуже
  • Российские части в Курской области попали под сильное давление украинских частей

По мнению украинских экспертов, причина крупных взрывов на складах российского оружия - размещение боеприпасов под открытым небом, а не в защищенных хранилищах. Однако россияне находят, что боеприпасы взрываются потому, что в России все разворовано, и в том числе по этой причине и не построены соответствующие хранилища, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

В России начинает публиковаться более подробная информация о вчерашней атаке украинских дронов. Что касается хранилища боеприпасов, расположенного в российском Торопце, то в социальных сетях вновь появилась новость о том, как российские чиновники участвовали в открытии этого крупного складского комплекса в 2018 году. Тогда говорилось, что это самый современный, самый большой и т. д. склад в России. В общем, это не был какой-то старый полуразложившийся объект советских времен.

Очень важно, что и новый объект не смог защититься от фатальных последствий атаки дронов. Источники в украинском правительстве сообщают, что на этих складах хранились ракеты «Искандер», а также старые ракеты «Точка-У», хотя последние больше не должны активно использоваться. Украинские источники утверждают, что в Торопце недавно хранились северокорейские ракеты. Кроме того, там могли храниться авиабомбы и артиллерийские боеприпасы.

На видео видно, что дроны поражают объекты, расположенные на очень большой территории (на расстоянии более шести километров), в разных местах. По данным украинских источников, в атаке приняли участие более сотни дронов, но это может быть и общее количество дронов, атаковавших всю Россию в этот день. Украинские спецслужбы также усилили воздействие этой атаки небольшой кибератакой. На сайте администрации Торопца фотографию мэра города заменили на фотографию генерала Буданова, главы военной разведки Украины.

Дефицит оружия и боеприпасов сулит РФ огромные проблемы

Последние нападения Украины на арсеналы в Воронеже и Твери, а также на стратегические базы ВВС в глубине России, показывают, что для России вырисовываются гораздо худшие перспективы продолжения войны, чем кажется сейчас. В краткосрочной перспективе это заставит российское командование заняться вопросами ПВО и пополнения боекомплекта.

По мнению украинских экспертов, причина крупных взрывов - размещение боеприпасов под открытым небом, а не в защищенных хранилищах. Однако обычный русский человек, поразмыслив, приходит к выводу, что боеприпасы взрываются потому, что в России все разворовано и именно поэтому нормальных складов на самом деле не построено. В 2018 году этот комплекс открыл тогдашний заместитель министра обороны России, который сейчас находится под стражей по обвинению в коррупции и хищениях.

Учения «Запад-2024»

В этом году Россия и Беларусь планируют провести традиционные масштабные учения «Запад-2024». Напомним, что Путин, став президентом России, восстановил практику крупномасштабных учений с участием всех военных округов, зародившуюся во времена Советского Союза. До войны в Украине такие учения проводились каждый год. В том случае, если учения были организованы, например, в Восточном военном округе и войска этого округа вносили самый значительный вклад, в учениях всегда все равно принимали участие и подразделения других военных округов.

Во время войны в Украине учения были уже очень скромными по масштабам и это было отмечено в СМИ. В этом году СМИ наверняка попытаются пышно осветить учения, чтобы убедить всех в существовании резервов у российской армии.

В Ярославле (к северо-западу Москвы) вчера ночью загорелся склад нефтепродуктов. Хотя сообщений об атаках дронов нет, известно, что украинские дроны ранее уже проникали на такую ​​глубину российской территории.

Российская армия сегодня ночью также организовала нападение на Харьков, но на этот раз, похоже, удар пришелся по пустырю. Сообщается об атаке иранскими беспилотниками в Киеве, где, по предварительной информации, попаданий не было. Всего сегодня ночью в воздушном нападении на Украину приняли участие 46 иранских беспилотников, из них ПВО уничтожило 42. Кроме того, сбита и одна ракета.

Положение на поле боя

На фронтах активность наступлений российской армии остается на таком же высоком уровне, как и в предыдущие дни.

В Курской области российская армия не смогла дальше развивать контрнаступление, а российские части, участвующие в наступлении, оказались под давлением украинских частей. Ближайшие дни покажут, сможет ли российское командование перегруппировать свои части для нового удара.

На Харьковском направлении ситуация такая же, как и раньше, то есть российская армия не смогла предпринять крупных наступательных мероприятий.

Удары российской армии по Купянску и Лиману были очень интенсивными. За вчерашний день нападавшие не добились определенного успеха. Менее интенсивные позиционные бои идут на Северском направлении.

В районе Бахмута активность атак российских подразделений вновь снизилась и ситуация такая же, как и раньше. На направлении Торецка идут ожесточенные бои, и российская армия пытается войти в город с востока и юга. Никаких серьезных изменений в позициях за вчерашний день не произошло.

Продолжается очень сильное наступление российской армии в направлении Покровска. Вчера в атаках было задействовано больше бронетехники, чем обычно, что указывает на попытку добиться более крупных прорывов. Наступать напрямую на запад не представляется возможным, но постепенно российские части способны расширить коридор атаки на юг.

Такие же интенсивные атаки продолжаются к западу и юго-западу от Донецка. Российским частям не удалось существенно улучшить свои позиции.

На Южном фронте и на восточном берегу Днепра российские части действовали не очень активно.

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