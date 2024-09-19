Путин поблагодарил оккупационные власти Крыма за укрепление «советской власти»

Владимир Путин провел совещание с руководителями регионов РФ и оккупированного Крыма, которые продлили свои полномочия по итогам так называемых выборов в начале сентября 2024 года. Разыскиваемый Международным уголовным судом нынешний глава РФ отдельно поблагодарил разыскиваемого Киевом крымчанина Сергея Аксенова.