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Путин поблагодарил оккупационные власти Крыма за укрепление «советской власти»

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Сергей Аксенов (в коляске) и Владимирр Путин (за рулем) катаются на мотоцикле по Крыму, 2019 год.
Сергей Аксенов (в коляске) и Владимирр Путин (за рулем) катаются на мотоцикле по Крыму, 2019 год. Фото: AP / Scanpix

Человек, занимающий пост президента РФ, назвал свою власть - советской. Общаясь со своими наместниками, он поблагодарил разыскиваемого Украиной Сергея Аксенова за укрепление власти большевиков на полуострове Крым.

Владимир Путин провел совещание с руководителями регионов РФ и оккупированного Крыма, которые продлили свои полномочия по итогам так называемых выборов в начале сентября 2024 года. Разыскиваемый Международным уголовным судом нынешний глава РФ отдельно поблагодарил разыскиваемого Киевом крымчанина Сергея Аксенова.

«Сергей Валерьевич, Вы многое сделали для Крыма и, соответственно, для всей страны, укрепляя, в шутку скажу, "советскую власть" в Крыму, укрепляя общероссийские начала», - заявил Путин.

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