Премьер-министр Кристен Михал сделает политическое заявление и представит государственный бюджет

Перевод: Сергей Светлов

Планируется, что бюджет на следующий год и государственная бюджетная стратегия на 2025-2028 годы будут утверждены на заседании правительства 25 сентября. Перед утверждением правительство заслушает независимый совет по бюджету. 26 сентября премьер-министр передаст бюджет в Рийгикогу.

Михал сообщил, что в связи с этим, следуя Закону о порядке работы Рийгикогу, он планирует выступить с политическим заявлением на заседании парламента 26 сентября, сразу после представления проекта бюджета. По словам премьер-министра, его выступление продлится до 20 минут.

«По возможности я бы избежал как вопросов по моему выступлению, так и ответов на них», - заявил Михал.

Премьер-министр добавил: «Эстония получит уверенность в бюджете и налоговом спокойствии до следующих выборов в 2027 году». По словам Михала, ключевыми аспектами нового бюджета станут: упорядоченные государственные финансы, сокращение расходов, уверенность в обороне, предсказуемость в политике и ориентация на экономический рост.