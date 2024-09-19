Чт, 19.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Премьер-министр Кристен Михал сделает политическое заявление и представит государственный бюджет

Copy
Премьер-министр Кристен Михал сделает политическое заявление.
Премьер-министр Кристен Михал сделает политическое заявление. Фото: Tairo Lutter

В следующий четверг премьер-министр Кристен Михал передаст парламенту законопроект о государственном бюджете на 2025 год и выступит с политическим заявлением.

Перевод: Сергей Светлов

Планируется, что бюджет на следующий год и государственная бюджетная стратегия на 2025-2028 годы будут утверждены на заседании правительства 25 сентября. Перед утверждением правительство заслушает независимый совет по бюджету. 26 сентября премьер-министр передаст бюджет в Рийгикогу.

Михал сообщил, что в связи с этим, следуя Закону о порядке работы Рийгикогу, он планирует выступить с политическим заявлением на заседании парламента 26 сентября, сразу после представления проекта бюджета. По словам премьер-министра, его выступление продлится до 20 минут.

«По возможности я бы избежал как вопросов по моему выступлению, так и ответов на них», - заявил Михал.

Премьер-министр добавил: «Эстония получит уверенность в бюджете и налоговом спокойствии до следующих выборов в 2027 году». По словам Михала, ключевыми аспектами нового бюджета станут: упорядоченные государственные финансы, сокращение расходов, уверенность в обороне, предсказуемость в политике и ориентация на экономический рост.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх