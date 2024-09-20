В субботу в Таллинне пройдет благотворительный концерт эстонских и украинских джазовых музыкантов, а в четверг состоялось уникальное событие в эстонском парламенте - фортепианный концерт в Рийгикогу. О том, как искусство помогает народу воюющей за свою свободу страны, как можно приблизить победу в войне с помощью не только оружия, но и музыкальных инструментов, как выглядят будни военного оркестра в военное время, в студии Postimees порассуждал проходящий воинскую службу в ВСУ одесский джазовый пианист Алексей Петухов.
Украинский пианист Алексей Петухов: когда играешь концерт под землей, его не нужно прерывать из-за воздушной тревоги
Выдержки из беседы:
- Алексей, хочу поинтересоваться, как прошло ваше вчерашнее выступление в Рийгикогу, ведь фортепианный концерт в парламенте - это настолько уникальная вещь, что, насколько я знаю, в Рийгикогу перед этим концертом даже был приглашен настройщик роялей. Мой первый вопрос: насколько идеально, с вашей профессиональной точки зрения, настройщик справился со своей задачей?
- Мне говорили, что рояль там стоит, но никто не знает, в каком он состоянии. Сказали, что пригласили специального человека, но я мог представить себе целый спектр самых разных состояний рояля. В итоге я был очень приятно удивлен, мастер сделал настройку прекрасно.
Сразу стало ясно, что это отличный рояль, что он прекрасно настроен, что у него хорошая механика, отличный звук. И акустика помещения была очень хорошей. В общем, все прошло прекрасно.
Особо приятно отметить, что на месте были все те члены парламента, кто был свободен в этот момент. Так что это был полноценный концерт, и встречали и принимали нас очень хорошо. Все прошло замечательно.
- Алексей, вы не так давно были призваны на службу в украинскую армию, но сейчас находитесь в отпуске. До того, как мы коснемся темы вашей службы, попрошу немного рассказать вас о главных вехах вашего творческого пути…
- В армию я попал в конце прошлого года. А до этого всю сознательную жизнь я был пианистом, также я пишу музыку и преподаю в нашем музыкальном училище, преподаю с 2000 года, так что у меня уже больше двадцати лет педагогического стажа.
В последние несколько лет я работаю и в нашей Музыкальной академии в Одессе, там ввели предмет «джазовая импровизация» и пригласили меня преподавать. Это что касается моей педагогической деятельности, но основная моя деятельность - все-таки концертная.
Я очень много выступаю по всей Украине, сотрудничаю со многими филармониями и концертными залами. Выступаю как с сольными программами, так и с концертами в небольших составах.
У меня есть отдельный проект со струнным оркестром, есть музыка и для больших оркестров. То есть совершенно разные форматы. Даже для детских хоров мы делали проекты.
Также сотрудничаю со многими театрами, например, несколько лет назад написал музыку к мюзиклу «Конотопская ведьма» Одесского украинского театра. Также сделал аранжировки для двух других спектаклей, для Театра музыкальной комедии. Так что спектр моей деятельности весьма широк.
Сотрудничаю со многими музыкантами, как в Украине, так и за рубежом. В какой-то период занимался и продюсерской деятельностью, например, привозил в Украину известных европейских и американских музыкантов. Делали большие туры, работали в связке с другими странами. Ну а в декабре была мобилизация, и я был призван на службу в ВСУ.
- Знаю, что вы служите в военном оркестре. Как организуется деятельность военных оркестров в военное время, можно ли сказать, что выступлений едва ли не больше, чем в мирные годы? Часто ли музыкантам приходится бывать в прифронтовых районах?
- Объективно сравнить нынешнюю ситуацию с работой военных оркестров в мирное время я, наверное, не смогу, но в то же время думаю, что многие вещи в работе оркестров остались такими же. Но я полагаю, что в военное время значение военного оркестра во многом возрастает.
Есть ряд внутренних армейских мероприятий, в которых бывает задействован оркестр. Но основная часть - это концертная деятельность, наш оркестр и называется концертным. И мы выступаем в совершенно разных локациях. Это могут быть и открытые зоны, допустим, парковые зоны отдыха, то есть это концерты, предназначенные для всех людей, но есть и выезды на территории, близкие к прифронтовым зонам. И также на территории, уже совсем близкие к боевым действиям.
В таких случаях мы едем поддержать людей, которые находятся в гораздо более тяжелых условиях, чем мы сами. Хотя безопасных зон в Украине сейчас просто не существует, может «прилететь» в любой момент в любую точку.
Однако есть территории, где люди живут под постоянными обстрелами. Там постоянно летают дроны-шпионы. Ведь, например, баллистика с территории Крыма до Одессы долетает всего за две минуты...
Так что мы всегда рады поддержать людей, и мы очень воодушевляемся тем откликом, который вызывают у людей наши выступления. Мы слышим слова благодарности, нас приглашают еще выступить. Это очень дорогого стоит.
- В Одессе и после начала полномасштабной агрессии культурная жизнь не прервалась, в частности, регулярно проходят и концерты джазовой музыки, которые порой устраиваются в бомбоубежищах и подвалах. Как выглядит концерт в бомбоубежище? Есть ли ощущение, что и подобная миссия в условиях войны тоже критически важна, потому что у людей даже в самых тяжелых обстоятельствах есть не только материальные, но и духовные потребности?
- Знаете, в Одессе ведь есть концертные площадки, которые всегда были подземными, наверное, неспроста они были так когда-то построены. Это не укрытия, конечно, но, можно сказать, подвальные помещения. Например, одна из таких известных площадок - «Театр ТЕО». Вероятно, это бывшие винные погреба, хотя историки спорят, этот вопрос как бы оброс легендами.
Но этот театр действительно находится под землей, и это пространство с большой сценой и большим залом. Это очень хорошо оборудованный настоящий театр. И я хорошо помню концерт, который мы делали там в конце апреля 2022 года.
Это был мой сольный концерт, и во время концерта прозвучал сигнал воздушной тревоги. У всех сработало приложение на телефоне, надо прятаться в укрытие, а мы уже под землей. В любом другом случае надо было бы прекращать концерт и бежать в убежище, а мы могли продолжать.
Вскоре стали слышны взрывы, потом мы узнали, что в тот самый вечер бомбили наш Одесский аэропорт. Разбомбили полностью взлетные полосы, и так далее. Но мы свой концерт не прекратили.
- Можете ли вы вспомнить о своем шоке 24 февраля 2022 года? О том, сколько времени прошло между началом вторжения и первыми организованными вами этими самими концертами в укрытиях? Возникало ли у вас хотя бы на какой-то период ощущение, что теперь не только большинству людей, но и вам самому на фоне этого ужаса будет не до музыки? И если да, то как долго это состояние продлилось?
- Конечно, первые дни после вторжения я не забуду до конца жизни. Первое ощущение - ощущение полного шока, возмущение, ощущение предательства и подлости. И в самом начале музыку отрезало напрочь. Ушло чувство, что я являюсь музыкантом. И я не знал, на какой срок, вполне можно было представить, что навсегда.
Первые три недели я, как и большинство одесситов, занимался только волонтерской деятельностью. Собирали и передавали какие-то вещи, товары. Занимались укреплением позиций, в общем, было чем заняться. На три недели все-таки остановилось очень многое, закрывались учреждения, люди полностью разъезжались. Это был настоящий коллапс.
Люди начали выезжать, были огромные очереди на границах. У людей уходило по двое суток, чтобы проехать полсотни километров, люди даже бросали машины и шли пешком.
Но через три недели я стал снова заниматься со студентами. Мне надо было собраться, я понимал, что идет учебный процесс, и что надо продолжать работу в каком-то виде. И эта работа со студентами начала меня возвращать к той жизни, что была раньше. И первые концерты после начала войны у меня состоялись уже, наверное, в конце марта. Ну, или, быть может, в начале апреля.
И когда я увидел, сколько людей приходит на эти концерты, как они слушают, какие слова благодарности они говорят, я почувствовал, что это дает новые силы, веру в хорошие вещи, в победу. И мне стало ясно, что я должен вопреки всему и дальше заниматься музыкой, и делать это еще активнее.
Первые концерты тогда были благотворительными, мы собирали средства и на нужды территориальной обороны, и на нужды ВСУ.
- Насколько для вас закономерно и естественно было встретить именно в лице Эстонии одного из самых убежденных союзников Украины в отражении российской агрессии? То, что Эстония стоит плечом к плечу с Украиной, объясняется только тем, что у нас общие и похожие болезненные страницы в истории? Тем, что мы хорошо знаем, с каким злом мы имеем дело в лице российского империализма? Или есть и еще что-то сверх этого?
- У Эстонии, как мне кажется, есть сильное ощущение своего достоинства и чувство свободы. Я бывал в Эстонии неоднократно, и, кажется, впервые побывал в Таллинне в 2001 году. На этой неделе я смотрел на Таллинн и думал, насколько он изменился, насколько он стал лучше, как сильно он развивается.
И я подумал, что это путь страны, которая имеет свободу выбора, и она делает выбор в пользу того, чтобы развиваться. И я, кстати, помню предвоенный период в Украине, когда и у нас начала развиваться инфраструктура. Оказалось вдруг, что по всей Украине за какой-то год можно построить хорошие дороги!
В то же время открывались прекрасные новые концертные залы, реставрировались старые, появилось много новых арт-пространств. Было много, скажем так, креатива. Креатив, свобода и достоинство - вот, наверное, три качества, которые объединяют Эстонию и Украину.
Но вы очень правильно сказали и про эти общие болезненные исторические страницы. Есть полное отторжение и понимание, что вот тот путь надо закрыть для себя навсегда. Это никогда не должно повториться, и Украина обязана сейчас отстоять свою независимость.
И в этом плане поддержка Эстонии просто неоценима. Она ощущается, даже внутренне. Просто даже и тогда, когда выходишь тут вечером на улицу, и видишь желто-синюю подсветку домов.
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