Украинский пианист Алексей Петухов: когда играешь концерт под землей, его не нужно прерывать из-за воздушной тревоги

- Можете ли вы вспомнить о своем шоке 24 февраля 2022 года? О том, сколько времени прошло между началом вторжения и первыми организованными вами этими самими концертами в укрытиях? Возникало ли у вас хотя бы на какой-то период ощущение, что теперь не только большинству людей, но и вам самому на фоне этого ужаса будет не до музыки? И если да, то как долго это состояние продлилось?

- Конечно, первые дни после вторжения я не забуду до конца жизни. Первое ощущение - ощущение полного шока, возмущение, ощущение предательства и подлости. И в самом начале музыку отрезало напрочь. Ушло чувство, что я являюсь музыкантом. И я не знал, на какой срок, вполне можно было представить, что навсегда.

Первые три недели я, как и большинство одесситов, занимался только волонтерской деятельностью. Собирали и передавали какие-то вещи, товары. Занимались укреплением позиций, в общем, было чем заняться. На три недели все-таки остановилось очень многое, закрывались учреждения, люди полностью разъезжались. Это был настоящий коллапс.

Фрагмент передачи. Фото: Мартин Педая

Люди начали выезжать, были огромные очереди на границах. У людей уходило по двое суток, чтобы проехать полсотни километров, люди даже бросали машины и шли пешком.