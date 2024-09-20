В студии Postimees украинский пианист Алексей Петухов: почему люди в бомбоубежище хотят слушать живую музыку?

- Как организуется деятельность военных орекстров в военное время, можно ли сказать, что выступлений едва ли не больше, чем в мирные годы? Часто ли музыкантам приходится бывать в прифронтовых районах? И для жителей этих районов, и для военнослужащих искусство действительно сейчас оказывается очень важной отдушиной?

- В Одессе и после начала полномасштабной российской военной агрессии культурная жизнь не прервалась, в частности, регулярно проходят и концерты джазовой музыки, которые порой устраиваются в бомбоубежищах и подвалах. Как выглядит концерт в бомбоубежище? Есть ли ощущение, что и подобная миссия в условиях войны тоже критически важна, потому что у людей даже в самых тяжелых обстоятельствах есть не только материальные, но и духовные потребности?

- Насколько активной может быть культурная жизнь в воюющей стране? Если говорить об академическом искусстве, может ли творческая профессия оставаться главным источником дохода для человека? Или на это рассчитывать стало крайне тяжело, госбюджет фокусируется сугубо на военных и социальных задачах, и финансирование культуры в условиях сопротивления агрессору никак не может быть достаточным?

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